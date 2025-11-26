Ông Nguyễn Quốc Kỳ nói về việc bán hết cổ phần Vietravel Airlines và rút khỏi mảng hàng không

Một ngày sau thông tin sẽ rút hết vốn tại hãng hàng không Vietravel Airlines, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Vietravel (mã chứng khoán: VTR), cho biết chủ trương rút khỏi mảng hàng không là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc công ty, giúp tập trung hơn vào năng lực cốt lõi của Vietravel.

Ông khẳng định việc Vietravel thoái vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tour du lịch và dịch vụ hàng không mà công ty đang cung cấp. Quá trình chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, công bố thông tin công khai.



Vietravel Airlines sẽ đổi tên, chuyển trụ sở ra Hà Nội sau khi Vietravel thoái sạch vốn

Theo Nghị quyết của HĐQT Vietravel, công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ 18,46 triệu cổ phần phổ thông mà Vietravel đang nắm giữ tại Vietravel Airlines. Thời gian triển khai dự kiến từ nay đến trước ngày 31-12-2025.

Đáng chú ý, trong lộ trình tái cấu trúc này, Vietravel Airlines sẽ đổi sang thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel.

Theo Vietravel, điều này nhằm bảo đảm tính minh bạch, pháp lý và định vị thương hiệu riêng biệt trên thị trường hàng không Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai bên trên nền tảng hợp tác bình đẳng, linh hoạt.

Ngoài ra, Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc và phát triển của hãng. Việc di dời được lên kế hoạch trong giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc chuyển trụ sở nhằm tối ưu mô hình vận hành, củng cố nền tảng kỹ thuật và nhân sự, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc phát triển tiếp theo. Hãng nhấn mạnh sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên là yếu tố quan trọng để hoàn thành quá trình này.

Sau khi Vietravel thoái vốn toàn bộ, hãng hàng không này sẽ còn lại một số cổ đông lớn gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM… Ông Đỗ Vinh Quang (con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển) hiện là Chủ tịch HĐQT của Vietravel Airlines.