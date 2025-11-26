Ông Nguyễn Quốc Kỳ nói về việc bán hết cổ phần Vietravel Airlines và rút khỏi mảng hàng không

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Nguyễn Quốc Kỳ nói về việc bán hết cổ phần Vietravel Airlines và rút khỏi mảng hàng không

Thái Phương

(NLĐO) – Vietravel Airlines sẽ đổi sang thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel.

Một ngày sau thông tin sẽ rút hết vốn tại hãng hàng không Vietravel Airlines, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Vietravel (mã chứng khoán: VTR), cho biết chủ trương rút khỏi mảng hàng không là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc công ty, giúp tập trung hơn vào năng lực cốt lõi của Vietravel. 

Ông khẳng định việc Vietravel thoái vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tour du lịch và dịch vụ hàng không mà công ty đang cung cấp. Quá trình chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, công bố thông tin công khai.

- Ảnh 1.

Vietravel Airlines sẽ đổi tên, chuyển trụ sở ra Hà Nội sau khi Vietravel thoái sạch vốn

Theo Nghị quyết của HĐQT Vietravel, công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ 18,46 triệu cổ phần phổ thông mà Vietravel đang nắm giữ tại Vietravel Airlines. Thời gian triển khai dự kiến từ nay đến trước ngày 31-12-2025. 

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, trong lộ trình tái cấu trúc này, Vietravel Airlines sẽ đổi sang thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel. 

Theo Vietravel, điều này nhằm bảo đảm tính minh bạch, pháp lý và định vị thương hiệu riêng biệt trên thị trường hàng không Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai bên trên nền tảng hợp tác bình đẳng, linh hoạt.

Ngoài ra, Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc và phát triển của hãng. Việc di dời được lên kế hoạch trong giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc chuyển trụ sở nhằm tối ưu mô hình vận hành, củng cố nền tảng kỹ thuật và nhân sự, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc phát triển tiếp theo. Hãng nhấn mạnh sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên là yếu tố quan trọng để hoàn thành quá trình này.

Sau khi Vietravel thoái vốn toàn bộ, hãng hàng không này sẽ còn lại một số cổ đông lớn gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM… Ông Đỗ Vinh Quang (con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển) hiện là Chủ tịch HĐQT của Vietravel Airlines.

Tin liên quan

Vietravel sẽ rút hết vốn tại Vietravel Airlines

Vietravel sẽ rút hết vốn tại Vietravel Airlines

(NLĐO) – Ông Nguyễn Quốc Kỳ, nhà sáng lập Vietravel Airlines, đã không còn tham gia vào HĐQT hãng hàng không này từ tháng 4-2025

Đón máy bay thứ 2, Vietravel Airlines đặt mục tiêu đội bay 30-50 chiếc

(NLĐO)- Ngày 4-8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón chiếc Airbus A320 mang số hiệu VN-A136.

Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên do hãng sở hữu

(NLĐO)- Ngày 28-6, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu riêng.

Vietravel Airlines hãng hàng không Vietravel ông nguyễn quốc kỳ hàng không lữ hành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo