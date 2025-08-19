HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ; bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn

Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn; bà Lê Thị Lan Chi làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là tỉnh Khánh Hòa. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Định hướng phường Sài Gòn thành đô thị hiện đại

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Sài Gòn định hướng tiếp tục là khu vực đô thị hiện đại, văn minh, giữ được hồn cốt của đô thị có các công trình, kiến trúc di tích văn hóa, nghệ thuật lịch sử được bảo tồn. Sự phát triển của phường Sài Gòn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phải tạo nên "sức bật mới" năng động, sáng tạo để hình thành các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030, phường Sài Gòn trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM - Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn sáng 19-8

Các chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: 

1. Chương trình "Lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế".

2. Chương trình "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ phường Sài Gòn ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

3. Chương trình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng nền hành chính phục vụ và quản lý đô thị thông minh".

4. Chương trình "Lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" giai đoạn 2025-2030.

5. Chương trình "Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường".

Phường Sài Gòn chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Nguyễn Thái Bình, một phần phường Đa Kao và toàn bộ phường Bến Nghé thuộc quận 1 cũ.


Phường Sài Gòn hướng đến là trung tâm thương mại tự do của khu vực TP HCM

Phường Sài Gòn hướng đến là trung tâm thương mại tự do của khu vực TP HCM

TP HCM dự kiến sẽ có phường Sài Gòn ở trung tâm

(NLĐO)- Sở Nội vụ TP HCM đề nghị UBND quận 1 cân nhắc có một đơn vị hành chính mới tên Sài Gòn, quận 5 có đơn vị hành chính tên Chợ Lớn

HĐND TP HCM "chốt" phương án 102 phường, xã, có phường Sài Gòn

(NLĐO) - Tại kỳ họp 22, HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết thống nhất phương án sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn thành 102 phường, xã, có phường Sài Gòn

TP HCM dự kiến sẽ có phường Sài Gòn ở trung tâm

(NLĐO)- Sở Nội vụ TP HCM đề nghị UBND quận 1 cân nhắc có một đơn vị hành chính mới tên Sài Gòn, quận 5 có đơn vị hành chính tên Chợ Lớn

