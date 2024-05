Ông Nguyễn Thái Học: Không chấp nhận việc giấu giếm khuyết điểm trong bảo vệ rừng

Ngày 31-5, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học có buổi gặp mặt với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó sở, ban ngành, trưởng phòng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng

Tại đây, ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho rằng liên quan đến công tác cán bộ thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên ông muốn được trình bày với lãnh đạo tỉnh về tình trạng "cây nhà mình" cũng như gửi gắm kiến nghị của lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Ông Cường cho biết đơn vị đang quản lý hơn 500.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên rủi ro và áp lực công việc rất lớn. Trong nhiều năm nay, Chi cục Kiểm lâm cũng được duyệt tuyển cán bộ nhưng hiện đang thiếu, tình trạng này diễn ra không chỉ riêng tỉnh Lâm Đồng. Lý do vì tính chất phức tạp của công việc kiểm lâm, các chế độ chính sách liên quan và vấn đề công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị.

Vấn đề cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cho các Hạt kiểm lâm của các huyện và thành phố, ông Cường đánh giá rằng cách làm của Lâm Đồng hiện nay khác hẳn với tất cả các tỉnh trên toàn quốc. Cụ thể, Lâm Đồng thực hiện cấp kinh phí theo phân cấp ngang - là các huyện, thành phố cấp kinh phí cho Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố.

Mới đây, hơn 50 cây thông ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm do Công ty CP Hà Phong quản lý bị khoan lỗ trên thân và đổ hóa chất đầu độc.

Từ đây dẫn đến chuyện công tác cán bộ thì do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định nhưng công tác tài chính thì do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định. Do vậy, đang xảy ra việc thủ trưởng các Hạt kiểm lâm cấp huyện bị "đứng ở giữa".

Theo quy định thì Hạt Kiểm lâm phải báo cáo ngành dọc, khi xảy ra việc ở địa phương thì phải báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo ngành dọc) để Sở báo cáo UBND tỉnh.

"Nhưng có lãnh đạo địa phương yêu cầu phải "ngắt" việc báo cáo vụ việc dẫn đến chúng tôi bị vướng tình trạng giấu giếm vi phạm ở địa phương. Điều này làm cho việc xử lý vi phạm sẽ rất khó" - ông Cường nêu tình trạng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh có thể báo cáo trực tiếp những vụ việc mà địa phương giấu giếm khuyết điểm.

Nghe trình bày của ông Vũ Đình Cường, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đánh giá đây là vấn đề rất đáng quan tâm. Hiện nay, công tác quản lý bảo vệ rừng rất khó khăn, phức tạp, rừng bị tàn phá nhiều. Lãnh đạo địa phương yêu cầu không được báo cáo cấp trên, giấu giếm vi phạm thì làm sao có thể xử lý được.

"Tôi đề nghị đồng chí Chi cục trưởng phản ánh trực tiếp với tôi hoặc bằng thư, lãnh đạo huyện nào, ai yêu cầu giấu giếm khuyết điểm, vi phạm như thế. Không thể chấp nhận việc như thế được" - ông Nguyễn Thái Học yêu cầu.