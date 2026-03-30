HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30-3, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Theo đó, kỳ họp đã bầu các chức danh của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Nguyễn Văn Được, sinh ngày: 3-4-1968; quê quán: tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất

Tóm tắt quá trình công tác:

7-2006: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

2-2007 - 7-2009: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

7-2009 - 5-2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

5-2010 - 10-2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

11-2010 - 3-2013: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

4-2013 - 12-2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

1-2016 - 6-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

6-2016 - 4-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

4-2019 - 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

14-10-2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

11-2020 - 2-2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

1-2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

19-2-2025: Bộ Chính trị trao Quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

20-2-2025: Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

1-7-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM mới sau sáp nhập 3 tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

14-10-2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

TPHCM Chủ tịch UBND TPHCM kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo