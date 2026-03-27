Thời sự

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Minh Phong

(NLĐO)- Từ ngày 27-3, theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về nhân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: VGP

Tại Quyết định số 488 ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông Nguyễn Văn Phúc đã trải qua nhiều cương vị công tác như phó trưởng khoa kinh tế, trưởng khoa kinh tế, phó hiệu trưởng, rồi làm bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22-9-2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được biết, sau hơn 8 năm ra công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Phúc vì hoàn cảnh cá nhân, đã xin các cấp lãnh đạo cho thôi giữ chức Thứ trưởng để về TPHCM, công tác tại một trường Đại học. Nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Phúc đã được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

(NLĐO) – Các vị trí được Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Chính phủ

(NLĐO) – Trong tuần qua, nhiều nhân sự được bổ nhiệm thuộc Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Ninh Bình

thủ tướng phạm minh chính thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
