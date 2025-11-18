Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 18-11, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Văn Út - tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út sinh ngày 3-12-1969; quê quán huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - nay thuộc tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sỉ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Từ tháng 11-2010 đến tháng 5-2013, ông Nguyễn Văn Út là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; từ tháng 7 đến tháng 10-2014 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; từ tháng 11-2014 đến tháng 7-2015 là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa;; từ tháng 8 đến tháng 9-2015 là Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; từ tháng 10-2015 đến tháng 5-2019 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

Từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2019, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; từ tháng 10-2019 đến 10-2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ngày 14-10-2020, ông đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức. Hiện ông Võ Tấn Đức là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.



