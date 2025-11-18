Chiều 18-11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (mới). Trước đó, ông Nguyễn Văn Út là Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ).
Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Văn Út sinh ngày 3-12-1969; quê quán: Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sỹ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
