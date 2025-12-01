Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 1-12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh và ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, UBND tỉnh đã có quyết định về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo quyết định này, ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.