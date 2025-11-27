Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông qua quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Trương Thị Hương Bình và ông Nguyễn Kim Long



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đặt sự tin tưởng và kỳ vọng vào 3 lãnh đạo tỉnh vừa được Ban Bí thư chỉ định vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tiếp tục phát huy tốt trí tuệ, tâm huyết để cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng phát triển.

Với việc chỉ định thêm 3 Tỉnh ủy viên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có tổng cộng 19 người.