Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chiều 27-11, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông qua quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng Nai công bố quyết định Ban Bí thư về công tác cán bộ mới nhất - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Trương Thị Hương Bình và ông Nguyễn Kim Long

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đặt sự tin tưởng và kỳ vọng vào 3 lãnh đạo tỉnh vừa được Ban Bí thư chỉ định vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tiếp tục phát huy tốt trí tuệ, tâm huyết để cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. 

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng phát triển.

Với việc chỉ định thêm 3 Tỉnh ủy viên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có tổng cộng 19 người.

Tin liên quan

Sáng nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự

Sáng nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự

Từ ngày 10 đến 14-11, Quốc hội (QH) sẽ bước vào tuần làm việc thứ 4.

Nhân sự trong tuần: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp cao

(NLĐO) - Trong tuần từ ngày 3 đến 7-11, nhiều cán bộ cấp cao đã được điều động, phân công, bổ nhiệm.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai

(NLĐO) – Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Lê Văn Hẳn và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Văn Út

Bí thư Tỉnh ủy Ban Thường vụ tỉnh đồng nai công tác cán bộ Ban Bí thư Sở Tài chính sở nông nghiệp Tỉnh uỷ Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo