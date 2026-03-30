Ngày 30-3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND tỉnh

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau – cho biết đây không chỉ là kỳ họp kiện toàn bộ máy theo quy định của pháp luật mà còn là kỳ họp khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới của tỉnh.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Qua báo cáo, có thể khẳng định rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

"Tôi đề nghị HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này phải hành động với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và khát vọng cao hơn. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân để lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có uy tín, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả lãnh đạo, quản trị và phát triển của tỉnh nhà" – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Trong phiên làm việc buổi sáng, 71/72 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau có mặt đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 – làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Tấn Bảy, ông Phan Hoàng Vũ.

Ông Phạm Văn Thiều sinh ngày 24-4-1970, quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Triết học. Ông Phạm Văn Thiều từng giữ các chức vụ, như: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ); Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Từ tháng 7-2025 đến nay, ông Phạm Văn Thiều giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.



