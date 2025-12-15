Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà

Sáng 15-12, Đại hội Công đoàn Khánh Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trọng thể. Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới .

Những chỉ tiêu cụ thể được đại hội đề ra thể hiện quyết tâm cao của tổ chức Công đoàn. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu phát triển thực tăng ít nhất 40.000 đoàn viên; 100% doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên được thành lập tổ chức công đoàn; có ít nhất 85% doanh nghiệp đủ điều kiện ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt, Công đoàn đặt mục tiêu 90% vụ việc tranh chấp lao động của đoàn viên được công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ giải quyết; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách sử dụng thành thạo nền tảng số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công việc .

Nhiệm kỳ 2025–2030 xác định hai khâu đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động .

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ: Tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; duy trì đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, công nhân; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao, ghi nhận những thành tích nổi bật của công đoàn Khánh Hoà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những mất mát của đoàn viên, người lao động, chính quyền và nhân dân tỉnh trong đợt lụt lịch sử vừa qua.

Sau sắp xếp, bước đầu công tác hoạt động của Công đoàn gặp nhiều khó khăn hơn trước nhưng ông Xuân đề nghị Công đoàn Khánh Hoà tiếp tục nghiên cứu đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn trên trong thời gian tới.

Đồng thời. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới để đại hội nghiên cứu thảo luận như đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác công đoàn, đồng thời tích cực tham gia phát triển Đảng viên và tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, phát biểu chỉ đạo

Tại đại hội, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố các quyết định của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 có 25 người, Ban Thường vụ có 9 người, Uỷ ban Kiểm tra có 7 người.

Ông Phan Thanh Liêm được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà. Các phó chủ tịch bao gồm: ông Bùi Đăng Thành, bà Trần Thị Hương, bà Nguyễn Hữu Hoà.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Khánh Hoà tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu chính thức.