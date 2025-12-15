HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà

Thái Tĩnh

(NLĐO) - Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 có 25 người, Ban Thường vụ có 9 người, Uỷ ban Kiểm tra có 7 người.

Sáng 15-12, Đại hội Công đoàn Khánh Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trọng thể. Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 1.

Đại hội Công đoàn Khánh Hoà lần thứ I, diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12

Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới .

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 2.

Đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.000 đoàn viên công đoàn

Những chỉ tiêu cụ thể được đại hội đề ra thể hiện quyết tâm cao của tổ chức Công đoàn. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu phát triển thực tăng ít nhất 40.000 đoàn viên; 100% doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên được thành lập tổ chức công đoàn; có ít nhất 85% doanh nghiệp đủ điều kiện ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt, Công đoàn đặt mục tiêu 90% vụ việc tranh chấp lao động của đoàn viên được công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ giải quyết; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách sử dụng thành thạo nền tảng số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công việc .

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025–2030 xác định hai khâu đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động .

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ: Tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; duy trì đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, công nhân; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 4.

Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao, ghi nhận những thành tích nổi bật của công đoàn Khánh Hoà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những mất mát của đoàn viên, người lao động, chính quyền và nhân dân tỉnh trong đợt lụt lịch sử vừa qua.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 5.

Tỉnh uỷ Khánh Hoà tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Sau sắp xếp, bước đầu công tác hoạt động của Công đoàn gặp nhiều khó khăn hơn trước nhưng ông Xuân đề nghị Công đoàn Khánh Hoà tiếp tục nghiên cứu đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn trên trong thời gian tới.

Đồng thời. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới để đại hội nghiên cứu thảo luận như đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác công đoàn, đồng thời tích cực tham gia phát triển Đảng viên và tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, phát biểu chỉ đạo

Tại đại hội, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố các quyết định của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 7.

Ban chấp hành LĐLĐ Khánh Hoà ra mắt Đại hội

Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 có 25 người, Ban Thường vụ có 9 người, Uỷ ban Kiểm tra có 7 người.

Ông Phan Thanh Liêm được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà. Các phó chủ tịch bao gồm: ông Bùi Đăng Thành, bà Trần Thị Hương, bà Nguyễn Hữu Hoà.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà - Ảnh 8.

Ông Phan Thanh Liêm giữ chức chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Khánh Hoà tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu chính thức.

Tin liên quan

Khánh Hoà: Gần 7.200 ĐV-NLĐ được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân 2025

Khánh Hoà: Gần 7.200 ĐV-NLĐ được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân 2025

(NLĐO)- Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Công đoàn Khánh Hoà tổ chức góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ Khánh Hoà hoàn thiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

(NLĐO)- Sau sắp xếp, LĐLĐ Khánh Hoà còn 3 ban nghiệp vụ, 3 đơn vị sự nghiệp, 9 LĐLĐ cấp huyện và 4 công đoàn cấp ngành và tương đương, 2 thiết chế Công đoàn

Công đoàn Khánh Hòa: Chăm lo thiết thực người lao động, đổi mới trong nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ I quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Khánh Hoà bí thư Ban chấp hành lđlđ đại hội Phan Thanh Liêm Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo