Ông Tăng Hữu Phong cam kết lắng nghe, đưa tiếng nói cử tri đến HĐND TPHCM

Sáng 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 16.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ứng cử viên: ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các phường: Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu đã thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Tăng Hữu Phong cho biết hiện ông là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trực tiếp phụ trách hoạt động báo chí thành phố.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Cầu Kiệu

Ông Tăng Hữu Phong nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và Báo Sài Gòn Giải Phóng; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

Trong nhiều năm qua, ông Tăng Hữu Phong đã luôn cùng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu HĐND TPHCM tham mưu, thực hiện nhiều chương trình công tác đạt kết quả cao như giám sát, khảo sát, xây dựng các nghị quyết của HĐND thành phố trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của người dân...

Ông bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

"Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi xem đây là cơ hội để phát huy năng lực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân" - ông Tăng Hữu Phong bày tỏ.

Cụ thể, ông Tăng Hữu Phong sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của đồng bào, cử tri; sử dụng các phương thức thông tin như điện thoại, mạng xã hội, email... để tiếp nhận phản ánh, trực tiếp đưa tiếng nói của đồng bào, cử tri đến HĐND thành phố và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo quy định; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố, tham gia chất vấn, làm rõ và tìm giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại đối với các cơ quan chức năng; phối hợp chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội để xử lý nhanh, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.

Đồng thời chủ động tham gia giám sát nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội và công dân; bảo đảm các chính sách, các dịch vụ công ở thành phố được thực thi có hiệu quả.

Ông Tăng Hữu Phong sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm phục vụ cử tri tốt hơn; góp phần xây dựng các chính sách phát triển thành phố; tập trung kiến nghị các giải pháp đối với những vấn đề mà cử tri còn bức xúc như giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và ngập nước, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội...

Ngoài ra, với kinh nghiệm phong phú hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, báo chí - xuất bản và văn hóa - xã hội đã có, ông Tăng Hữu Phong sẽ ưu tiên tập trung xây dựng các chương trình công tác, thúc đẩy việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên lĩnh vực này nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho đồng bào, cử tri thành phố.

"Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, khi vinh dự được cử tri tín nhiệm cũng là lúc đón nhận sự kỳ vọng của cử tri vào một đại biểu HĐND hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng đó" – ông Tăng Hữu Phong cam kết.