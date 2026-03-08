TPHCM kiện toàn nhân sự 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Theo đó, kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa. Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM - làm Trưởng ban.



Một khu vực bỏ phiếu ở phường Bình Thạnh, TPHCM đã sẵn sàng cho ngày hội non sông vào 15-3. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 3 gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dī An, Tam Bình, Hiệp Bình. Ông Huỳnh Thanh Nhân -Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 4 gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 5 gồm: Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải. Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM - phụ trách.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 6 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 7 gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 8 gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiển, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 10 gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Ông Trần Văn Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường; do ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 13 gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Bà Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - làm Trưởng ban.

Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 17 thành viên mỗi ban; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.