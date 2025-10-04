Sáng 4-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc chỉ định đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 36 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết của Gia Lai tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người. Ông Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 - được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai khóa mới gồm 4 người: Lê Bình Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Trần Đình Vũ và Nguyễn Thị Thanh Hằng.