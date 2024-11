Ông "Thích Minh Tuệ" thông báo ngừng đi khất thực

Sáng 18-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Anh Tuấn – anh trai ông Lê Anh Tú, người được biết đến là "Thích Minh Tuệ" - cho biết em trai ông đã viết thông báo tạm ngừng việc đi khất thực.



Trước đó, trên các trang mạng xuất hiện văn bản viết tay của ông "Thích Minh Tuệ" thông báo sẽ ngưng đi khất thực.

Theo thông báo này, ông "Thích Minh Tuệ" cho biết mình lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên vì điều kiện xã hội, an ninh hiện tại chưa phù hợp với ông trong việc học tập, khất thực.

Trước đó, ông "Thích Minh Tuệ" có văn bản đề nghị mọi người không đưa thông tin, hình ảnh của mình lên mạng xã hội

Khi nào đủ đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người thì ông "Thích Minh Tuệ" sẽ đi đi bộ hành và khất thực trở lại.

Ông "Thích Minh Tuệ" nhấn mạnh rằng khi bản thân học tập, đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ, cũng không cần người đứng hai bên đường chào đón, la ó, kêu gào rất ồn ào, không đúng với chánh pháp. Bên cạnh đó, việc tụ tập đông người gây mất trật tự, lộn xộn, ảnh hưởng đến quá trình tu tập.

"Nên con tạm thời chưa đi khất thực, khi nào mà con đi khất thực không ai đi theo với tụ tập đông người hai bên đường chào đón thì con mới tiếp tục học tập, tập học" – ông "Thích Minh Tuệ" viết.

Cùng với đó, ông "Thích Minh Tuệ" cũng mong rằng, mọi người kính phật, tôn kính pháp, tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp. Mong mọi người giúp đỡ.

Theo ông Lê Anh Tuấn, văn bản thông báo của ông Thích Minh Tuệ chỉ đóng dấu xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Văn bản này không gửi đến chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng nào.

Trước đó, ông Thích Minh Tuệ cũng đã có văn bản đề nghị mọi người không đăng tải hình ảnh, thông tin của mình lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của ông.