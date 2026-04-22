Ông Tô Đình Tuân làm Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 22-4, Đảng bộ Báo Người Lao Động tổ chức Hội nghị Đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 thành viên.

Cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Kết quả, ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu làm Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 thành viên. Trong đó, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Lê Cao Cường được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bà Phạm Vũ Ngọc Uyển được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025 - 2030: + Ông Tô Đinh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập + Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập + Ông Dương Văn Quang, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập + Ông Lê Cao Cường, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập + Ông Nguyễn Tố Bình, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn + Bà Phạm Vũ Ngọc Uyển, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Biên tập, Kế toán trưởng + Ông Đoàn Kim Quyên, Đảng ủy viên, Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Văn hóa - Thể thao



