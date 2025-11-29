Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch LĐBĐ TP HCM

Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh Khóa 1 (Nhiệm kỳ 2025 – 2030) - Clip: Tường Phước

LĐBĐ TP HCM và LĐBĐ Bình Dương (cũ) đã cùng tồn tại 25 năm nhưng sau khi Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM từ ngày 1-7-2025, phạm vi hoạt động của HFF được mở rộng, gánh vác thêm nhiều trọng trách phát triển bóng đá địa phương.

Đánh dấu bước ngoặt sau quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP HCM và Sở Nội vụ, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng đá Thành phố Mang tên Bác, Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh Khóa 1 (Nhiệm kỳ 2025 – 2030) diễn ra sáng 29-11.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành LĐBĐ TP HCM khóa 1 cũng được bầu chọn. Với 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự, ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐBĐ TP HCM (HFF). Các ông Hồ Hồng Thạch, Vũ Đức Thành và Ngô Văn Lui giữ những chức vụ Phó chủ tịch HFF.

Ông Trần Anh Tú cho biết: "Mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển bóng đá TP HCM giai đoạn 2025 – 2030, với những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng HFF trở thành Liên đoàn bóng đá mạnh, hiện đại; Phát triển đồng bộ bóng đá phong trào, học đường, đỉnh cao và chuyên nghiệp; Giữ vững vị thế trung tâm futsal và bóng đá nữ của Việt Nam; Tăng cường tự chủ tài chính và hội nhập quốc tế; Thành lập công ty cổ phần trực thuộc HFF để quản lý, duy trì dự ổn định đội bóng đá nữ TP HCM phù hợp với quy định của LĐBĐ châu Á (AFC); Chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức giải, công tác đào tạo trọng tài, cầu thủ trẻ; Ứng dụng công nghệ trong quản trị, thống kê và truyền thông bóng đá....".

Hiện tại, TP HCM có hai đội bóng tham dự sân chơi V-League là CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM. Bên cạnh đó, dự án hợp tác với CLB Olympique Lyon (Pháp) cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực khi đóng góp 22 lượt cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đạt thành tích ấn tượng ở sân chơi trong nước như HCB U17 Quốc gia 2022, HCĐ Đại hội TDTT 2022 và HCĐ U21 Quốc gia 2025.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - nhấn mạnh: "HFF được nhìn nhận là một điểm sáng với nhiều hoạt động hiệu quả, có chiều sâu và mang tính hệ thống. Từ bóng đá phong trào, bóng đá trẻ đến futsal và bóng đá nữ, HFF đều thể hiện vai trò dẫn dắt và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá TP HCM. Những thành tựu này sẽ là bệ phóng quan trọng để HFF bước vào nhiệm kỳ 1 (2025–2030) với nhiều kỳ vọng mới. Trong đó, bóng đá nữ TP HCM phải tiếp tục là mũi nhọn của bóng đá TP HCM, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Việt Nam".