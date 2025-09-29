Gam màu tương phản của bóng đá TP HCM

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng CLB Becamex TP HCM phải nhận thất bại 1-2 trước CLB Đà Nẵng.

CLB Công an TP HCM thăng hoa

CLB Công an TP HCM đã giành 4 chiến thắng, 1 hòa qua 6 trận đấu ở V-League mùa này. Với 13 điểm, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng. Kết quả đạt được cũng thể hiện phần nào khả năng đọc trận đấu nhạy bén và đưa ra phương án chiến thuật kịp thời của ban huấn luyện đội bóng ngành công an.

Trong chuyến làm khách trên sân Vinh, CLB Công an TP HCM bắt nhịp chậm chạp và bị đội chủ nhà tạo khoảng cách lên đến 2 bàn. Nhận thấy lỗ hổng trong đấu pháp chiến thuật, HLV Lê Huỳnh Đức chủ động thay đổi nhân sự, rút các trụ cột Endrick, Huy Toàn ra khỏi sân ngay từ hiệp 1.

Nhanh chóng siết lại đội hình, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức chiếm quyền kiểm soát thế trận, tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn, lật ngược tình thế giành chiến thắng chung cuộc. Thống kê trận đấu cho thấy CLB Công an TP HCM chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 62%, tung 6 cú sút với 5 lần đưa bóng đi trúng đích, ghi được 3 bàn thắng.

Bàn rút ngắn tỉ số của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở cuối hiệp 1 là sản phẩm của lối chơi tấn công biên, tạt cánh đánh đầu sở trường. Đây cũng là pha lập công bằng đầu thứ 3 của chân sút số 1 tuyển Việt Nam ở V-League mùa này.

Đầu hiệp 2, các học trò ông Lê Huỳnh Đức tận dụng thành công tình huống cố định, khi ngoại binh Peter Makrillos bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của đồng đội. Bàn ấn định chiến thắng chung cuộc của Nguyễn Thái Quốc Cường là "siêu phẩm" sút xa từ cự ly gần 25 m.

Với chuỗi 4 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trở thành hiện tượng thú vị tại V-League mùa này, khiến người hâm mộ bóng đá TP HCM khấp khởi.

CLB Công an TP HCM lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Becamex TP HCM lún sâu

Trước mùa giải mới, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM đặt mục tiêu đăng quang các giải quốc nội. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã sớm bị loại ở Cúp Quốc gia và rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 khi chỉ giành được 3 điểm sau 5 vòng đấu.

Đấu pháp chiến thuật nghèo nàn của đội chủ sân Gò Đậu khiến họ phải nhận đến 5 thất bại liên tiếp, trở thành CLB nhận nhiều bàn thua nhất V-League mùa này. Ra sân với tinh thần thi đấu bệ rạc, các cầu thủ CLB Becamex TP HCM khiến người hâm mộ chán nản, khán đài sân Gò Đậu thưa thớt người xem. Ở cả 3 trận đấu được chơi trên sân nhà từ đầu mùa, thầy trò ông Nguyễn Anh Đức đều thất bại, nhận đến 8 bàn thua.

Kết quả thi đấu kém cỏi ở chặng khởi đầu mùa giải 2025-2026 đã gây rung lắc "chiếc ghế" HLV trưởng Nguyễn Anh Đức. Giới chuyên gia dự đoán Becamex TP HCM sẽ trở thành đội bóng tiếp theo phải thay HLV trưởng nếu không kịp cải thiện phong độ thi đấu.

Ở vòng 6, Becamex TP HCM làm khách trên sân nhà CLB Thanh Hóa (ngày 2-10). Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng thứ hạng vị trí cuối bảng.



