Gam màu tương phản của bóng đá TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Gam màu tương phản của bóng đá TP HCM

Tường Phước

Ở các trận đấu sớm vòng 5 V-League hôm 27-9, CLB Công an TP HCM trình diễn màn ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh.

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng CLB Becamex TP HCM phải nhận thất bại 1-2 trước CLB Đà Nẵng.

CLB Công an TP HCM thăng hoa

CLB Công an TP HCM đã giành 4 chiến thắng, 1 hòa qua 6 trận đấu ở V-League mùa này. Với 13 điểm, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng. Kết quả đạt được cũng thể hiện phần nào khả năng đọc trận đấu nhạy bén và đưa ra phương án chiến thuật kịp thời của ban huấn luyện đội bóng ngành công an.

Trong chuyến làm khách trên sân Vinh, CLB Công an TP HCM bắt nhịp chậm chạp và bị đội chủ nhà tạo khoảng cách lên đến 2 bàn. Nhận thấy lỗ hổng trong đấu pháp chiến thuật, HLV Lê Huỳnh Đức chủ động thay đổi nhân sự, rút các trụ cột Endrick, Huy Toàn ra khỏi sân ngay từ hiệp 1.

Nhanh chóng siết lại đội hình, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức chiếm quyền kiểm soát thế trận, tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn, lật ngược tình thế giành chiến thắng chung cuộc. Thống kê trận đấu cho thấy CLB Công an TP HCM chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 62%, tung 6 cú sút với 5 lần đưa bóng đi trúng đích, ghi được 3 bàn thắng.

Bàn rút ngắn tỉ số của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở cuối hiệp 1 là sản phẩm của lối chơi tấn công biên, tạt cánh đánh đầu sở trường. Đây cũng là pha lập công bằng đầu thứ 3 của chân sút số 1 tuyển Việt Nam ở V-League mùa này.

Đầu hiệp 2, các học trò ông Lê Huỳnh Đức tận dụng thành công tình huống cố định, khi ngoại binh Peter Makrillos bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của đồng đội. Bàn ấn định chiến thắng chung cuộc của Nguyễn Thái Quốc Cường là "siêu phẩm" sút xa từ cự ly gần 25 m.

Với chuỗi 4 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trở thành hiện tượng thú vị tại V-League mùa này, khiến người hâm mộ bóng đá TP HCM khấp khởi.

Gam màu tương phản của bóng đá TP HCM - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Becamex TP HCM lún sâu

Trước mùa giải mới, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM đặt mục tiêu đăng quang các giải quốc nội. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã sớm bị loại ở Cúp Quốc gia và rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 khi chỉ giành được 3 điểm sau 5 vòng đấu.

Đấu pháp chiến thuật nghèo nàn của đội chủ sân Gò Đậu khiến họ phải nhận đến 5 thất bại liên tiếp, trở thành CLB nhận nhiều bàn thua nhất V-League mùa này. Ra sân với tinh thần thi đấu bệ rạc, các cầu thủ CLB Becamex TP HCM khiến người hâm mộ chán nản, khán đài sân Gò Đậu thưa thớt người xem. Ở cả 3 trận đấu được chơi trên sân nhà từ đầu mùa, thầy trò ông Nguyễn Anh Đức đều thất bại, nhận đến 8 bàn thua.

Kết quả thi đấu kém cỏi ở chặng khởi đầu mùa giải 2025-2026 đã gây rung lắc "chiếc ghế" HLV trưởng Nguyễn Anh Đức. Giới chuyên gia dự đoán Becamex TP HCM sẽ trở thành đội bóng tiếp theo phải thay HLV trưởng nếu không kịp cải thiện phong độ thi đấu.

Ở vòng 6, Becamex TP HCM làm khách trên sân nhà CLB Thanh Hóa (ngày 2-10). Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng thứ hạng vị trí cuối bảng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo