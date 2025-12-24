Ông Trần Lê Duy giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Ngày 24-12, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ 2.

Đại hội đã công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, chúc mừng Ban chấp hành

Ông Trần Lê Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh - tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Tây Ninh tập trung chủ yếu tại các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

Tính chung giai đoạn 2023-2025, gần 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được chăm lo, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 520 tỉ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng 243 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng kinh phí gần 15,6 tỉ đồng, góp phần ổn định đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại Đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu tổ chức Công đoàn tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn cần coi phát triển nhà ở xã hội là trụ cột an sinh quan trọng, phối hợp hoàn thiện các thiết chế Công đoàn để người lao động an tâm sản xuất. Đặc biệt, phải quyết liệt phát triển đoàn viên tại khu vực kinh tế tư nhân, không để người lao động đứng ngoài tổ chức Công đoàn.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.



