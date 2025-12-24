Ông Trần Lê Duy giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ông Trần Lê Duy giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Trần Lê Duy tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kì 2025-2030.

Ngày 24-12, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ 2.

Đại hội đã công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Ông Trần Lê Duy giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, chúc mừng Ban chấp hành

Ông Trần Lê Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh - tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Tây Ninh tập trung chủ yếu tại các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

Tính chung giai đoạn 2023-2025, gần 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được chăm lo, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 520 tỉ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng 243 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng kinh phí gần 15,6 tỉ đồng, góp phần ổn định đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại Đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu tổ chức Công đoàn tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn cần coi phát triển nhà ở xã hội là trụ cột an sinh quan trọng, phối hợp hoàn thiện các thiết chế Công đoàn để người lao động an tâm sản xuất. Đặc biệt, phải quyết liệt phát triển đoàn viên tại khu vực kinh tế tư nhân, không để người lao động đứng ngoài tổ chức Công đoàn.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.


Tin liên quan

Nghĩa tình phiên chợ Tết ở Bình Dương, Tây Ninh

Nghĩa tình phiên chợ Tết ở Bình Dương, Tây Ninh

(NLĐO) - "Chợ tết Công đoàn năm 2024" tại Bình Dương và Tây Ninh được tổ chức gắn với chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Công đoàn Tây Ninh sát cánh cùng người lao động

(NLĐO) - Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ông Trần Lê Duy giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Công nhân bị mất việc ở Bình Dương và Tây Ninh đón nhận niềm vui

(NLĐO) - Ngoài thực hiện chi hỗ trợ theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ, các cấp Công đoàn cũng đã tăng cường giới thiệu việc làm, thăm hỏi, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

tỉnh Tây Ninh lao động việt nam Công đoàn Việt Nam Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo