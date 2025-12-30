Ông Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

Chiều 30-12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai chúc mừng nhà báo Trần Nam Đông

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu xem video clip về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 10 thành viên. Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nông Hồng Thức ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả hoạt động mà Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh đất nước và tỉnh Đồng Nai đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điều đó đòi hỏi Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đai hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

Nhà báo Trần Nam Đông



Nhà báo Nguyễn Thiên Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Đồng Nai, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Đồng Nai trình bày tham luận

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trên tinh thần công khai, minh bạch, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ hội viên trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ.

Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm nghề nghiệp, tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn lành mạnh, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.