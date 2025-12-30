Ông Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Ông Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 10 thành viên

Chiều 30-12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai chúc mừng nhà báo Trần Nam Đông

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu xem video clip về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 10 thành viên. Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nông Hồng Thức ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả hoạt động mà Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh đất nước và tỉnh Đồng Nai đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điều đó đòi hỏi Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đai hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Nhà báo Trần Nam Đông

Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Thiên Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Đồng Nai, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Đồng Nai trình bày tham luận

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trên tinh thần công khai, minh bạch, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ hội viên trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. 

Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm nghề nghiệp, tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn lành mạnh, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Chi hội Nhà báo thường trú Khánh Hòa tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường

Chi hội Nhà báo thường trú Khánh Hòa tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường

(NLĐO) - Chương trình thăm, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập nhất là các em người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hành trình 75 năm vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 21-4, tại TP Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và hội nghị toàn quốc năm 2025.

Hội báo toàn quốc 2025 - Dấu ấn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam

(NLĐO) - Hội Báo toàn quốc năm 2025 có chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

tỉnh đồng nai hội nhà báo Việt Nam hội nhà báo Sở Văn hóa báo chí hiện đại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo