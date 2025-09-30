Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ông Trần Quang Lâm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Giao thông công chánh TP HCM; quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Theo đó, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1973; quê quán tỉnh Quảng Bình; trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Quang Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM; Giám đốc Sở Giao thông công chánh TP HCM; quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM. 

Sau khi hợp nhất TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Tin liên quan

TP HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

TP HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

(NLĐO) - Thông tin được ông Trần Lưu Quang đưa ra tại phần phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Sở Xây dựng Đà Nẵng phản hồi về dự án lấn vịnh xây 5 đảo nhân tạo

(NLĐO) - Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đang nghiên cứu kỹ lưỡng đề án lấn vịnh, tiếp thu ý kiến người dân nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa

An Phú, Mỹ Thủy và những cái tên khiến Sở Xây dựng phải lên tiếng

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM nêu tên loạt dự án chậm tiến độ, chất lượng kém, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, trong đó nút giao An Phú liên tục bị nhắc tên.

TP HCM Sở Xây dựng sở giao thông Trần Quang Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo