Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.
Theo đó, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.
Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1973; quê quán tỉnh Quảng Bình; trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị.
Ông Trần Quang Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM; Giám đốc Sở Giao thông công chánh TP HCM; quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.
Sau khi hợp nhất TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.
Bình luận (0)