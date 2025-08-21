HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sở Xây dựng TP HCM thông tin về việc thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư

PHAN ANH

(NLĐO)- Hiện nay, người dân sử dụng xe điện ngày càng tăng, nhưng tại các chung cư trên địa bàn TP HCM thiếu điểm sạc pin, gây nhiều bức xúc cho người dân

Chiều 21-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Lê Hải Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP HCM đã giải đáp câu hỏi của phóng viên về việc hiện nay người dân sử dụng xe điện (đạp điện, xe máy và ô tô điện) ngày càng tăng nên nhu cầu về chỗ đỗ xe điện, điểm sạc pin của cư dân tại các chung cư rất lớn.

Tuy nhiên, thực tế cung không đủ cầu, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Sở Xây dựng TP HCM thông tin về việc thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư- Ảnh 1.

Ông Lê Hải Phong trả lời tại buổi họp báo Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông Phong, qua quá trình thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng các công trình chung cư trên địa bàn, Sở Xây dựng TP HCM nhận thấy hầu hết các chủ đầu tư chưa quan tâm bố trí trạm sạc trong công trình, ngoại trừ một số dự án có hợp tác với các đơn vị kinh doanh xe điện và dịch vụ sạc.

Vì vậy, số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã có công văn gửi đến UBND các đơn vị hướng dẫn về các quy định, thủ tục liên quan đến việc lắp đặt trạm/trụ sạc điện.

Do đó, trong trường hợp các chủ đầu tư/ban quản trị chung cư có nhu cầu lắp đặt, bố trí bổ sung các trạm/trụ sạc điện có thể nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan quy định lắp đặt các trạm/trụ sạc điện trong công trình và các bãi đỗ xe, Sở Xây dựng cũng có công văn kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn hệ thống lưới điện, phòng cháy chữa cháy; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Đang lấy ý kiến đề án kiểm soát khí thải

Tại buổi họp báo, ông Phong còn thông tin về đề án kiểm soát khí thải phương tiện.

Ông cho hay, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn lấy ý kiến góp ý hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là quy định về EPR).

Theo đó quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tái chế sản phẩm, bao bì, thải bỏ phương tiện giao thông; xử lý pin sau thải loại…

Về khung chính sách của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Sở Xây dựng đang nghiên cứu, ông Phong cho biết tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính: quản lý hành chính, kỹ thuật, tài chính, và truyền thông.

Vừa qua, đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp quản lý hành chính về vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ cũ, đặc khu Côn Đảo - đây là một chuyên đề của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Qua ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các giải pháp.

Hiện nay, Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các sở ngành trong tháng 9-2025, trước khi hoàn thiện để trình HĐND thành phố thông qua các chính sách trong quý 4-2025.

TP HCM điểm sạc xe điện trạm sạc xe điện Sở Xây dựng TP HCM họp báo kinh tế - xã hội
