Ngay từ sáng sớm ngày 30-9 (tức 9-8 âm lịch), hàng vạn người dân, du khách từ khắp các tỉnh, thành đã đổ về sân vận động Đồ Sơn (TP Hải Phòng) để đón chờ các kháp đấu kịch tính của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao Cờ lưu niệm cho các ông chủ trâu có trâu tham gia lễ hội

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội mang những nét đặc sắc riêng biệt có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của mảnh đất Đồ Sơn; có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với những yếu tố văn hóa của cư dân ven biển, gắn liền việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ hiến sinh.

Cùng với chiều dài lịch sử và sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn, Lễ hội đã khẳng định giá trị văn hóa tâm linh, sức sống nội sinh, bền lâu, mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ngày nay, lễ hội không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, TP Hải Phòng nói riêng.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đánh trống khai hội

Nghi thức tại lễ hội

Trải qua 36 năm khôi phục và phát triển, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng. Đồng thời, vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại, trở thành di sản văn hóa quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn - Hải Phòng nói riêng.

Với những nội dung mang giá trị độc đáo của mình, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27-12-2012.

Khán đài sân vận động Đồ Sơn chật kín người

Trận chung kết lễ hội diễn ra ngày mùng 9-8 Âm lịch hằng năm. Trước khi bước vào trận chung kết, 16 "ông trâu" đến từ phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn đã trải qua 3 vòng kiểm tra chất lượng, bảo đảm thể lực và độ an toàn. Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn mở cửa miễn phí, không bán vé.

Sau 8 kháp đấu, các "ông trâu" thắng cuộc tiếp tục bước vào các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Trải qua 14 kháp đấu hấp dẫn và kịch tính, trâu số 06 của ông Đinh Đình Phú của phường Đồ Sơn và trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền của phường Nam Đồ Sơn đã lọt vào chung kết.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tích, hấp dẫn với thế giằng co lì lợm của cả 2 "ông trâu". Sau 4 phút 30 giây, trâu số 06 đã giành chức vô địch.

Kháp đấu chung kết giữa "ông trâu" số 06 và "ông trâu" số 07

Giải thưởng cho chủ trâu có trâu vô địch gồm Cup và 100 triệu đồng

Năm nay, Ban tổ chức cũng điều chỉnh tăng mức giải thưởng cho các trâu đoạt giải trong lễ hội với giải Nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải Ba 30 triệu (tăng 10 triệu đồng/giải).