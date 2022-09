Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đến 7 giờ ngày 4-9, sân vận động Đồ Sơn (Hải Phòng) với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi đã chật kín. Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách khắp các tỉnh lân cận vào sân vận động xem hội.



Trâu số 08 của phường Bàng La lên ngôi vô địch

Tại lễ hội lần này, Ban tổ chức bố trí nhiều vòng an ninh, dựng rào chắn ngăn cách đấu trường chọi trâu với khán đài nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra lễ hội. Trong đấu trường, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực thoát hiểm phòng gặp sự cố bất ngờ.



Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu đã bố trí khoảng 400 người từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ.

Đúng 8 giờ sáng, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 bắt đầu. Sau hơn 3 giờ đua tranh, cuối cùng "ông trâu" số 08 của phường Bàng La đã lên ngôi vô địch. Đúng như mong đợi của khán giả, trận chung kết giữa trâu số 08 trâu số 02 của phường Hợp Đức diễn ra khá gay cấn, hấp dẫn. Phải mất hơn 5 phút, trâu số 08 mới khiến đối thủ bỏ chạy để lên ngôi quán quân.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9-8 âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27-12-2012.

Năm 2022, UBND quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống sau 2 năm tạm dừng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022:

Từ 6 giờ sáng, hàng vạn khán giả ở khắp nơi đồ về Sân vận động Đồ Sơn

Sân vận động 20.000 chỗ ngồi chật kín khán giả

Đại diện Ban tổ chức Lễ hội chọi Trâu 2022 đánh trống khai hội

Những người không có giấy mời xem chọi trâu qua truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm đã được bố trí màn hình lớn, gần khu vực thi đấu.

Trâu số 08 khiến trâu số 02 bỏ chạy để lên ngôi vô địch

Niềm vui của chủ trâu phường Bàng La

Ban tổ chức trao giải thưởng 70 triệu đồng cho chủ trâu số 08