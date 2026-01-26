Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ của FLC với Đại sứ quán Hàn Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ của FLC với Đại sứ quán Hàn Quốc

Minh Phong

(NLĐO)- Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tham dự có ông Trịnh Văn Quyết.

Chiều 26-1, website Tập đoàn FLC đã phát đi thông tin tập đoàn này và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ của FLC với Đại sứ quán Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết (bên trái) tại buổi gặp gỡ với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Tập đoàn FLC

Theo đó, buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, với sự tham dự của ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán.

Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập, cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam khẳng định Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao…

Về FLC, lãnh đạo tập đoàn này cho biết Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Đặc biệt, tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC tại Hạ Long, Quy Nhơn và Sầm Sơn, phân khúc doanh nhân và giới golfer Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đồng thời xu hướng này đang mở rộng mạnh mẽ sang các hoạt động MICE và hợp tác doanh nghiệp.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Đến năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với đối tác tại Hàn Quốc, triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Tin liên quan

Tập đoàn FLC xin làm khu đô thị trên khu đất xây khu công nghiệp ngàn tỉ dang dở

Tập đoàn FLC xin làm khu đô thị trên khu đất xây khu công nghiệp ngàn tỉ dang dở

(NLĐO)- Tập đoàn FLC có văn bản xin tỉnh Thanh Hóa được thực hiện dự án khu đô thị Hoàng Long trên chính khu đất trước từng xây khu công nghiệp nhưng "chết yểu"

Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết- FLC rời sàn chứng khoán

(NLĐO)- Hàng loại công ty có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết- Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC lần lượt huỷ tư cách đại chúng, rời sàn chứng khoán.

Tập đoàn FLC đại hội cổ đông bất thường, hé lộ kế hoạch giao dịch cổ phiếu

(NLĐO)- Tập đoàn FLC tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 với sự tham dự của 216 cổ đông và người được ủy quyền.

hãng hàng không giao dịch cổ phiếu FLC Tập đoàn FLC trịnh văn quyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo