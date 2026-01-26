Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ của FLC với Đại sứ quán Hàn Quốc

Chiều 26-1, website Tập đoàn FLC đã phát đi thông tin tập đoàn này và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Trịnh Văn Quyết (bên trái) tại buổi gặp gỡ với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Tập đoàn FLC



Theo đó, buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, với sự tham dự của ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán.

Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập, cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam khẳng định Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao…

Về FLC, lãnh đạo tập đoàn này cho biết Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Đặc biệt, tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC tại Hạ Long, Quy Nhơn và Sầm Sơn, phân khúc doanh nhân và giới golfer Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đồng thời xu hướng này đang mở rộng mạnh mẽ sang các hoạt động MICE và hợp tác doanh nghiệp.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Đến năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với đối tác tại Hàn Quốc, triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.