Pháp luật

"Ông trùm" lập hàng chục công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đường dây lừa đảo do Bùi Trung Đức cầm đầu là mắt xích trong đường dây Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Ngày 23-9, TAND TPHà Nội đã tuyên án phạt 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, tài chính quốc tế do Bùi Trung Đức (SN 1992, trú tại TP Thủ Đức cũ, TP HCM) cầm đầu cùng 18 đồng phạm.

"Ông trùm" lập hàng chục công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: T.N.

Đức được xác định là mắt xích trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ (SN 1990, quận Bắc Từ Liêm cũ, TP Hà Nội).

Theo đó, TAND TP Hà Nộ đã tuyên Bùi Trung Đức bị phạt 18 năm tù; Thái Anh Đào (SN 2001, TP Thủ Đức cũ) 16 năm tù cùng về tội cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội đanh nêu trên, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 10-15 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo có sự cấu kết với một số đối tượng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, những đối tượng cầm đầu đưa ra kịch bản có sẵn, sử dụng thông tin giả, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, đưa ra ưu đãi để tạo lòng tin cho bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức. Đức và nhóm điều hành lập hàng chục công ty "vỏ bọc", chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.

Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính, nhóm này vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia "sàn chứng khoán quốc tế" thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Các trang web như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… được thiết kế có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây chỉ là các website lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, gắn với hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Nhân viên "sale" tạo tài khoản truy cập cho nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện lệnh mua bán. Ban đầu, khách hàng được "cho thắng" vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, họ được dụ dỗ nạp thêm tiền với lời hứa lợi nhuận cao. Khi số tiền nạp lớn, tài khoản thường bị thao túng dẫn đến "cháy lệnh", mất trắng toàn bộ.

Đáng chú ý, đội ngũ "sale" không cần bằng cấp chuyên môn, không được đào tạo tài chính. Họ chỉ cần học thuộc kịch bản soạn sẵn, biết đánh vào tâm lý "lãi nhanh, rút được tiền" để dẫn dụ khách hàng liên tục nạp tiền. Lương cơ bản mỗi người khoảng 7 triệu đồng/tháng, kèm hoa hồng 4 - 5% trên doanh số. Những nhân viên có thành tích cao còn được nêu gương, thưởng nóng để khuyến khích lôi kéo thêm nạn nhân.

Để che giấu hoạt động, nhóm này thành lập ít nhất 27 công ty. Một số công ty dùng để tuyển dụng nhân sự như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn USIN VN, Công ty Trách nhiệm hữu hạn INVESTO, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tanhi. Các pháp nhân khác như Eros Việt Nam, Sunrise Media được dùng ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ dữ liệu cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng liên lạc Zoiper. Ngoài ra, Đức và đồng phạm còn lập nhiều công ty khác như: Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN… để đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Tất cả đều đứng tên pháp nhân các công ty, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.

Để vận hành đường dây, nhóm của Đức thuê ít nhất 15 văn phòng tại TP HCM và Bình Dương (cũ), chủ yếu là ở các tòa nhà lớn như Metro Tower, M Building, Rubicon và một số căn hộ khác. Các văn phòng này không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ nhằm tránh bị theo dõi.

Các thủ tục thành lập, thay đổi chủ sở hữu công ty và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê qua nhiều trung gian với giá 1.000 USD/hồ sơ, hoàn toàn dựa trên "thỏa thuận miệng", không có hợp đồng dịch vụ, tránh để lại dấu vết pháp lý.

Khi khách chuyển tiền, bộ phận "sale" gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link xác nhận. Sau đó, tiền được điều phối theo yêu cầu của Phó Đức Nam - người quản lý vận hành tại Việt Nam. Nhóm này thường hoàn trả khoản nhỏ cho khách để tạo niềm tin, sau đó chuyển phần lớn tiền sang tài khoản khác.

Số tiền chiếm đoạt được "rửa" bằng nhiều cách: đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để tránh truy vết. Một phần tiền dùng chi trả lương, thưởng cho nhân viên và thuê văn phòng.

Chỉ trong thời gian từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2023, nhiều người dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác đã bị "sập bẫy" lừa đảo dưới vỏ bọc các sàn: Londonex, CHMarkets, ZenoMarket, LPLTrade, TradeTime. Các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng của 12 nạn nhân thông qua thủ đoạn mời chào đầu tư tài chính, dụ khách chuyển tiền qua công ty "vỏ bọc", rồi thao túng tài khoản để chiếm đoạt. Trong đó, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỉ đồng; Đào 100 triệu đồng…

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan

(NLĐO)- Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ khi đang trốn ở Thái Lan.

Truy nã Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips

(NLĐO) – Trịnh Văn Thái bị Công an Đà Nẵng truy nã đặc biệt vì có liên quan đến đường dây lừa đảo nghìn tỉ của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam.

Thu giữ thêm loạt biệt thự, siêu xe trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

(NLĐO)-Liên quan đến vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, Công an TP Hà đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỉ đồng; 18 căn chung cư, biệt thự

Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo tài chính
