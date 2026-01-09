HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Thê Dũng

(NLĐO) - Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9-1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Ảnh 1.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các ông: Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân. Sáng ngày 9-1, Bộ Chính trị họp và thống nhất để ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Ảnh 2.

Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: Cổng TTĐT Ninh Bình

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác, uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động và chỉ định ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

