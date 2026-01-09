Ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 9-1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác, ông Phạm Đại Dương luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng mong muốn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Phạm Đại Dương sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành ở tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng ông Phạm Đại Dương ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin cậy giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 -2030; khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.