Sáng 30-3, tại Hội trường Thành ủy diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh sinh ngày 10-12-1972. Quê quán: phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Võ Văn Minh từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Bình Dương (cũ) như Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ ngày 1-7-2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.