HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

OpenAI bất ngờ “khai tử” ứng dụng tạo video Sora AI

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Sora là công cụ tạo video từng gây sốt của OpenAI năm 2025, đồng thời cũng khá quen thuộc với người dùng Việt Nam

Trong một thông báo vừa đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Sora (ứng dụng của OpenAI sau ChatGPT), bất ngờ nói lời tạm biệt người dùng, chỉ sau chưa đầy 6 tháng sau khi Sora 2 ra mắt.

Phiên bản Sora dành cho lập trình viên cũng sẽ bị ngừng và tính năng video trong ChatGPT nhiều khả năng cũng không còn được hỗ trợ.

Thay vào đó, OpenAI sẽ tập trung nguồn lực vào các công cụ phục vụ năng suất, bao gồm một "siêu ứng dụng" trên desktop tích hợp ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt Atlas.

Sora là công cụ tạo video từng gây sốt của OpenAI, vốn nổi tiếng với những clip "viral" như cảnh CEO Sam Altman "lấy trộm" card đồ họa từ một cửa hàng. "Chúng tôi đang nói lời tạm biệt với ứng dụng Sora. Cảm ơn tất cả những ai đã sáng tạo, chia sẻ và xây dựng cộng đồng quanh Sora.

Những gì bạn tạo ra đều có ý nghĩa và chúng tôi hiểu đây là tin đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ sớm công bố thêm thông tin, bao gồm lộ trình đóng ứng dụng và API cũng như cách lưu trữ dữ liệu của người dùng" - đội ngũ Sora thông báo trên X.

Chuyện gì đang xảy ra phía sau việc OpenAI bất ngờ “khai tử” Sora? - Ảnh 1.

Lời tạm biệt của Sora được đăng trên X

Theo tờ The Wall Street Journal, việc "khai tử" Sora nằm trong chiến lược lớn hơn của OpenAI nhằm rút lui khỏi các sản phẩm liên quan đến mô hình video.

Sora từng đạt độ phổ biến rất cao khi ra mắt nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều rắc rối về bản quyền.

Công cụ này có thể tạo video nhanh chóng với các nội dung chứa tài sản trí tuệ của bên thứ ba mà không cần xin phép, ví dụ như video có hình ảnh Pokémon cùng câu nói đùa "hy vọng Nintendo không kiện chúng ta".

OpenAI sau đó đã điều chỉnh cách Sora xử lý nội dung có bản quyền sau khi ra mắt. Tuy vậy, điều này không ngăn được phản ứng từ nhiều studio Nhật Bản, khi họ yêu cầu công ty dừng sử dụng nội dung trái phép, kèm theo cảnh báo về những hệ quả pháp lý có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, The Walt Disney Company từng công bố kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD vào OpenAI và cấp phép nhân vật để sử dụng trong Sora. Tuy nhiên, theo The Hollywood Reporter, Disney đã rút khỏi thỏa thuận này sau khi Sora bị khai tử.

Đại diện Disney cho biết trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, doanh nghiệp tôn trọng quyết định của OpenAI khi rút khỏi lĩnh vực tạo video và chuyển hướng ưu tiên.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên và những gì đã học được, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc với các nền tảng AI khác để tìm ra cách tiếp cận người dùng mới, nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng bản quyền và quyền lợi của nhà sáng tạo" - đại diện Disney thông tin.

Tin liên quan

OpenAI chính thức khai tử ChatGPT-4o

(NLĐO)- OpenAI từng nỗ lực khai tử GPT-4o vào năm ngoái khi giới thiệu ChatGPT-5, song đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng

Nền tảng chat nổi tiếng một thời Skype chính thức bị "khai tử"

(NLĐO) - Trước đó, Microsoft đã có thông báo sớm về việc ứng dụng Skype ngừng hoạt động và thay thế bằng Teams kể từ tháng 5-2025.

iPhone 16 vừa ra mắt, hàng loạt iPhone đời cũ bị khai tử

(NLĐO) - Trước khi bị khai tử, iPhone 12 đã chạm ngưỡng rẻ lịch sử trong khi giá các mẫu iPhone 11, 13 cũng giảm sâu vào tháng 8-2024 bởi sức nóng của iPhone 16.

AI OpenAI Sora
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo