OpenAI bất ngờ “khai tử” ứng dụng tạo video Sora AI

Trong một thông báo vừa đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Sora (ứng dụng của OpenAI sau ChatGPT), bất ngờ nói lời tạm biệt người dùng, chỉ sau chưa đầy 6 tháng sau khi Sora 2 ra mắt.

Phiên bản Sora dành cho lập trình viên cũng sẽ bị ngừng và tính năng video trong ChatGPT nhiều khả năng cũng không còn được hỗ trợ.

Thay vào đó, OpenAI sẽ tập trung nguồn lực vào các công cụ phục vụ năng suất, bao gồm một "siêu ứng dụng" trên desktop tích hợp ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt Atlas.

Sora là công cụ tạo video từng gây sốt của OpenAI, vốn nổi tiếng với những clip "viral" như cảnh CEO Sam Altman "lấy trộm" card đồ họa từ một cửa hàng. "Chúng tôi đang nói lời tạm biệt với ứng dụng Sora. Cảm ơn tất cả những ai đã sáng tạo, chia sẻ và xây dựng cộng đồng quanh Sora.

Những gì bạn tạo ra đều có ý nghĩa và chúng tôi hiểu đây là tin đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ sớm công bố thêm thông tin, bao gồm lộ trình đóng ứng dụng và API cũng như cách lưu trữ dữ liệu của người dùng" - đội ngũ Sora thông báo trên X.

Lời tạm biệt của Sora được đăng trên X

Theo tờ The Wall Street Journal, việc "khai tử" Sora nằm trong chiến lược lớn hơn của OpenAI nhằm rút lui khỏi các sản phẩm liên quan đến mô hình video.

Sora từng đạt độ phổ biến rất cao khi ra mắt nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều rắc rối về bản quyền.

Công cụ này có thể tạo video nhanh chóng với các nội dung chứa tài sản trí tuệ của bên thứ ba mà không cần xin phép, ví dụ như video có hình ảnh Pokémon cùng câu nói đùa "hy vọng Nintendo không kiện chúng ta".

OpenAI sau đó đã điều chỉnh cách Sora xử lý nội dung có bản quyền sau khi ra mắt. Tuy vậy, điều này không ngăn được phản ứng từ nhiều studio Nhật Bản, khi họ yêu cầu công ty dừng sử dụng nội dung trái phép, kèm theo cảnh báo về những hệ quả pháp lý có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, The Walt Disney Company từng công bố kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD vào OpenAI và cấp phép nhân vật để sử dụng trong Sora. Tuy nhiên, theo The Hollywood Reporter, Disney đã rút khỏi thỏa thuận này sau khi Sora bị khai tử.

Đại diện Disney cho biết trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, doanh nghiệp tôn trọng quyết định của OpenAI khi rút khỏi lĩnh vực tạo video và chuyển hướng ưu tiên.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên và những gì đã học được, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc với các nền tảng AI khác để tìm ra cách tiếp cận người dùng mới, nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng bản quyền và quyền lợi của nhà sáng tạo" - đại diện Disney thông tin.

