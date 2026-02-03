HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

OpenAI chính thức khai tử ChatGPT-4o

Lê Tỉnh

(NLĐO)- OpenAI từng nỗ lực khai tử GPT-4o vào năm ngoái khi giới thiệu ChatGPT-5, song đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng

Theo Techradar, OpenAI sẽ chính thức ngừng hoạt động ChatGPT-4o từ ngày 13-2, chuyển toàn bộ người dùng sang ChatGPT-5.2 – mô hình mới được hãng khẳng định có năng lực vượt trội hơn.

Quyết định này đánh dấu hồi kết của một trong những phiên bản ChatGPT được cộng đồng yêu thích nhất kể từ khi ra mắt.

Trước đó, OpenAI từng nỗ lực khai tử GPT-4o vào năm ngoái khi giới thiệu ChatGPT-5, song đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng.

Nhiều ý kiến cho rằng GPT-5 khi đó thiếu tự nhiên, kém hài hước và mang cảm giác máy móc, trái ngược với sự linh hoạt, gần gũi vốn có của GPT-4o. Trước sức ép dư luận, OpenAI buộc phải khôi phục GPT-4o cho nhóm người dùng trả phí.

Theo OpenAI, những cải tiến mới trong ChatGPT-5.2, đặc biệt là khả năng tùy chỉnh tính cách và trải nghiệm sử dụng, đã đủ để thay thế hoàn toàn GPT-4o.

"Mục tiêu của chúng tôi là trao cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn về cảm giác khi tương tác với ChatGPT, không chỉ về năng lực xử lý mà còn về trải nghiệm" - OpenAI cho biết trong thông báo phát đi tuần trước.

img

OpenAI chính thức ngừng hoạt động ChatGPT-4o từ ngày 13-2

Tuy nhiên, thời điểm ngừng hoạt động GPT-4o -chỉ một ngày trước Valentine khiến không ít người dùng tỏ ra thất vọng, nhất là trong bối cảnh nhiều người xem ChatGPT như một công cụ hỗ trợ cảm xúc và đồng hành tinh thần hằng ngày.

Dù ChatGPT-5.2 được bổ sung thêm nhiều tùy chọn cá nhân hóa, một bộ phận người dùng vẫn đánh giá cao "tính cách" của GPT-4o hơn.

Trên các diễn đàn công nghệ, đã xuất hiện những lời kêu gọi chuyển sang các nền tảng đối thủ như Gemini, thậm chí có cả kiến nghị trực tuyến yêu cầu OpenAI giữ lại GPT-4o.

Trước sự thay đổi sắp tới, người dùng GPT-4o được khuyến nghị chủ động chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi, đồng thời cân nhắc các phương án thay thế phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, vẫn có một số lựa chọn giúp người dùng tiếp tục duy trì trải nghiệm tương tự GPT-4o, dù mô hình này không còn được OpenAI hỗ trợ chính thức.

