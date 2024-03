OPPENHEIMER giành 7 tượng vàng Oscar 2024

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96-2024 diễn ra sáng 11-3 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby Los Angeles (Mỹ) thỏa lòng người hâm mộ khi chắp cánh cho bộ phim "Oppenheimer" tung bay với 13 đề cử, trong đó có "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất".



Góc nhìn Thế chiến II của Nolan

Bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử "Oppenheimer" được xướng tên nhiều nhất với 7 giải quan trọng, trong đó có: "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Dựa trên cuốn tiểu sử năm 2005 "American Prometheus" của Kai Bird và Martin J. Sherwin, "Oppenheimer" xoay quanh nhà vật lý lý thuyết người Mỹ J. Robert Oppenheimer, người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử. Phim đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với dự án Manhattan (dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới) và những tranh cãi sau này trong phiên điều trần an ninh năm 1954.

Đạo diễn Christopher Nolan hạnh phúc với tượng Oscar 2024

Ngoài Cillian Murphy trong vai Robert Oppenheimer, phim còn có sự tham gia của Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz và Kenneth Branagh.

Đạo diễn Christopher Nolan nói về tác phẩm của mình: "Thích hay không, J. Robert Oppenheimer là nhân vật lịch sử quan trọng nhất. Tốt xấu gì thì ông ấy đã làm nên thế giới chúng ta có hiện nay. Câu chuyện đời ấy phải được nhìn thấy thì mới tin được. Điều tôi muốn làm là đưa khán giả vào tâm trí và trải nghiệm của người đã ở vị trí trung tâm tuyệt đối của biến động lịch sử lớn nhất".

Phim “Oppenheimer” thắng hạng mục “Phim hay nhất” .Ảnh: REUTERS

Trước khi đến với giải Oscar lần thứ 96 và nhiều giải thưởng tiền Oscar khác như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Movie Awards, SAG Awards, "Oppenheimer" được bọc bởi những lời khen có cánh. Tác phẩm thành công phòng vé với doanh thu cao thứ ba năm 2023, với hơn 950 triệu USD. Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan. Tác phẩm vượt "Saving Private Ryan" (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau "Joker" (2019).

Với giới truyền thông, bộ phim là "trên cả tuyệt vời". "Một bộ phim tuyệt đẹp và lôi cuốn về một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử thế giới" (The New York Times). "Một bộ phim phức tạp và đầy thử thách, nhưng cũng hấp dẫn và thông minh" (The Washington Post). "Một bộ phim chân thực và mạnh mẽ về một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. "Oppenheimer" là dòng phim quan trọng bậc nhất thế kỷ. Tôi nghĩ "Oppenheimer" là một bộ phim tuyệt vời và tôi khuyên bạn nên xem nó" (The Los Angeles Times).

Christopher Nolan đã đào sâu vào tâm lý của bộ não khoa học lỗi lạc đằng sau phát minh chấn động thế giới. Bom nguyên tử đại diện cho sự khéo léo của con người - một phát minh viết lại tiến trình lịch sử nhân loại, ngay cả khi sự tồn tại của nó trực tiếp đe dọa tương lai loài người. "Oppenheimer" là một bộ phim phức tạp và đầy thách thức nhưng nó cũng là một bộ phim hấp dẫn và thông minh. Nolan đã tạo ra một bộ phim chân thực và mạnh mẽ về một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Hầu hết khán giả đều thừa nhận: "Khi xem phim, phải ngẫm và xem nhiều lần để có thể hiểu hết ẩn ý của đạo diễn. Tuy nhiên, đây là một bộ phim tuyệt vời".

Trang The Wire nhận xét: "Được nâng tầm nhờ diễn xuất của Cillian Murphy, bộ phim tiểu sử về cha đẻ của bom nguyên tử từ Nolan rất hoành tráng và phức tạp về mặt đạo đức." Tờ IndieWire đánh giá: "Oppenheimer là kiểu phim tiểu sử mà chỉ có Christopher Nolan mới có thể làm được. Nó dường như là phương tiện lý tưởng cho cả đời thám hiểm của Nolan vào những hố đen thân phận con người - những bí ẩn cuối cùng của một thế giới dễ hiểu một cách đáng sợ". The Ringer nhận định: "Mọi thứ trong bộ phim đều khổng lồ. Quy mô và mức độ gây sốc thật ngoạn mục, nhưng đồng thời cũng vô cùng áp lực".

Tờ Guardian viết: "Tác phẩm là một thành tựu đáng kinh ngạc". Tờ The Atlantic bình luận: "Điều ấn tượng là cách đạo diễn đã làm ra một câu chuyện cá nhân hoành tráng đến vậy, không chỉ ở quy mô hình ảnh mà còn ở mức độ kịch tính, trình bày một câu chuyện từ quá khứ gắn liền với rất nhiều lo lắng hiện tại về nguy cơ hạt nhân".

Sức mạnh của "lần đầu tiên"

Một trong những giải thưởng đầu tiên được công bố, "Người sắt" Robert Downey Jr. được xướng tên ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Anh đánh bại nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, Ryan Gosling, Mark Ruffalo và Sterling K. Brown để nhận tượng vàng nhờ vai diễn xuất sắc trong "Oppenheimer". Trên sân khấu nhận giải, Robert Downey Jr. cảm ơn viện hàn lâm cũng như vợ mình - Susan Downey và đạo diễn Christopher Nolan. Đây là tượng vàng đầu tiên của Robert Downey Jr. sau 2 lần được đề cử nhưng ra về tay trắng.

Những lời ngợi khen cho "Oppenheimer" phần nhiều cũng đến từ màn trình diễn của các diễn viên, đặc biệt là Cillian Murphy và Robert Downey Jr., bên cạnh mặt hình ảnh và dấu ấn của công nghệ quay phim tối tân. Và "Người sắt" Robert Downey Jr. đã nhận được món quà xứng đáng cho chuỗi ngày cống hiến của mình.

Đúng như dự đoán, Cillian Murphy đã ẵm giải Oscar đầu tiên trong đời ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất" nhờ vai cha đẻ bom nguyên tử trong phim "Oppenheimer". Tại các giải thưởng tiền Oscar, nam diễn viên 48 tuổi không có đối thủ ở hạng mục này và chiến thắng của anh đã được dự báo trước. Cũng giống như Cillian Murphy, Christopher Nolan lần đầu tiên chạm tay vào bức tượng vàng dù đã có trong tay nhiều bộ phim được tán dương khắp thế giới. Nhà làm phim 54 tuổi đã đánh bại tượng đài Martin Scorsese để giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

"Poor Things" (đạo diễn Yorgos Lanthimos), tác phẩm gây sốc với cảnh nóng táo bạo của Emma Stone, đã không có những chiến thắng chấn động như mong đợi. Bộ phim từng nhận tràng pháo tay dài 8 phút ở Liên hoan phim Venice 2023 và sau đó ẵm luôn giải Sư tử vàng có 11 đề cử, thắng 3 giải nhưng chỉ có 1 giải quan trọng nhất là "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" dành cho Emma Stone. Đây là tượng vàng thứ 2 của Emma Stone.

Bộ phim của Anh "The Zone of Interest" (đạo diễn Jonathan Glazer) dựa trên cuốn tiểu thuyết của Martin Amis, truyền tải nỗi kinh hoàng của trại tử thần, trái ngược với cuộc sống tưởng chừng như bình thường của gia đình sĩ quan Đức, giành giải "Phim quốc tế hay nhất".

Oscar lần thứ 96-2024 không có nhiều bất ngờ khi kết quả gần như nằm trong dự đoán trước của giới mộ điệu. Tuy nhiên, kết quả này cũng rất thú vị với khán giả điện ảnh vì tất cả đều chính xác và vừa vặn. Không có bất cứ tranh cãi nào xung quanh kết quả Oscar năm nay.

Đạo diễn phim "Bố già" Francis Ford Coppola cho rằng: "Thành công của "Oppenheimer" là một chiến thắng của điện ảnh, là bước đầu để Hollywood trở lại thời kỳ hoàng kim".