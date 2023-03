Bộ phim "Everything Everywhere All at Once" (tựa Việt: "Cuộc chiến đa vũ trụ") nhận về 7 tượng vàng trên tổng số 11 đề cử. Phim thắng các hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc...



Nỗi ám ảnh về sự diệt vong

Bộ phim do Daniel Scheinert và Daniel Kwan đạo diễn, hãng phim độc lập A24 sản xuất. Chuyện phim xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh đóng) - một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong lần gặp nhân viên thuế Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) để giải quyết tài chính, Evelyn vô tình gặp một phiên bản khác của chồng Waymond (Quan Kế Huy) từ vũ trụ Alpha.

Anh nói cô là phiên bản Evelyn duy nhất có thể ngăn chặn Jobu Topaki - ác nhân đang muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ. Evelyn phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh trong “Everything Everywhere All at Once”. Ảnh: IMDB

Có thể nói, "Everything Everywhere All at Once" không phải là bộ phim xuất sắc nhất. Thế nhưng, hẳn ai cũng phải thừa nhận bộ phim chiến thắng là có lý do khi đã chạm đến nỗi sợ hãi chung của mọi người trên trái đất là sự diệt vong. Vì thế, bộ phim dễ dàng tìm được sự đồng cảm, yêu thích của số đông khán giả, trong đó có cả thành viên Viện Hàn lâm - những người chấm giải Oscar lần thứ 95.

Tác phẩm gây bất ngờ với cách xây dựng nội dung về thế giới đa vũ trụ. Diễn biến trong phim xảy ra ở nhiều thế giới, nơi mọi quy tắc bị phá vỡ. Vai trò của Evelyn trong những vũ trụ khác nhau được nhà làm phim giải thích bằng hiệu ứng cánh bướm. Kỹ xảo trong những cảnh Evelyn nhảy vào các thế giới đa vũ trụ được đội ngũ thiết kế hoành tráng.

Phim hội tụ nhiều yếu tố hài hước, các pha hành động cùng cảm xúc đa tầng. Có đoạn phim làm người xem liên tưởng đến tác phẩm hoạt hình "Ratatouille" (2007) nhưng thay chú chuột Emy bằng một con gấu chồn ngồi trên đầu người đầu bếp. Tác phẩm do ngôi sao phim hành động gốc Malaysia đóng chính nên các màn võ thuật được dàn dựng đậm chất châu Á.

Tờ Washington Blade nhận xét: "Tác phẩm khai thác đa vũ trụ như một thiết bị kích hoạt trí tưởng tượng của khán giả". Bộ phim thu về 52,26 triệu USD sau 2 tháng công chiếu tại Mỹ, là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất của A24.

Giấc mơ châu Á

Diễn viên gốc Malaysia Dương Tử Quỳnh hoàn thành giấc mơ Oscar của mình ở tuổi 60. Tài năng diễn xuất của Dương Tử Quỳnh là điều không cần bàn cãi và cô cũng chính là thanh xuân của bao thế hệ khán giả phim hành động Hồng Kông (Trung Quốc). Ngày 13-3-2023 hẳn là dấu son quan trọng không thể quên trong cuộc đời cô.

Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar. Kết quả này nằm trong dự đoán của khán giả trước đó. Trên sân khấu nhận giải, Dương Tử Quỳnh xúc động: "Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi. Xin dành giải thưởng này cho mẹ tôi, cho tất cả người mẹ trên thế giới - những người anh hùng. Nếu không có mẹ thì không có anh hùng nào cả. Mẹ tôi đã 84 tuổi, tôi sẽ mang giải thưởng về Malaysia để ăn mừng cùng người thân".

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng thuộc về diễn viên gốc Á - Quan Kế Huy với vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once". Chiến thắng tượng vàng Oscar 2023, Quan Kế Huy đã lập kỷ lục là diễn viên châu Á đầu tiên thắng 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hollywood: Quả cầu vàng và giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG). Trên sân khấu Oscar, Quan Kế Huy phát biểu: "Mẹ tôi đang ở nhà xem Oscar. Mẹ ơi, con thắng Oscar rồi! Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội để đời này".

Quan Kế Huy sinh năm 1971, khởi nghiệp ở Hollywood năm 13 tuổi với vai chú bé Short Round trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc". Sau đó, nam diễn viên có 3 thập kỷ thăng trầm, phải lui về hậu trường làm việc trước khi được A24 mời trở lại trong dự án "Everything Everywhere All at Once".

Trong một bài phỏng vấn với phóng viên của The New York Times, Quan Kế Huy cảm xúc: "Tôi nhận được cuộc gọi về dự án tuyệt vời này có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đóng phim cùng với thần tượng. Tôi là người hâm mộ của cô ấy trong rất nhiều năm".

Sau thành tích của Dương Tử Quỳnh, Oscar 2023 cũng chứng kiến điều đầu tiên trong lịch sử khi vinh danh ca khúc "Naatu Naatu" thuộc phim "RRR" ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất. Đây là lần đầu một bài hát Ấn Độ được đề cử và chiến thắng ở hạng mục này. MV trên YouTube cũng đã thu hút 125 triệu lượt xem.