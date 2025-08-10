HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Gục ngã ở loạt 11 m, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

Đông Linh - Ảnh: liverpool, crystal palace

(NLĐO) – Hai lần bị dẫn bàn và nỗ lực bắt kịp tỉ số 2-2 trong giờ đấu chính, Crystal Palace đánh bại Liverpool ở loạt đá luân lưu 11 m để giành Siêu cúp Anh.

Trận Siêu cúp Anh 2025 (FA Community Shield) diễn ra tại sân Wembley tối 10-8 chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool và tân vương FA Cup Crystal Palace.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 1.

Crystal Palace đối đầu sòng phẳng với Liverpool

Với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ trong mùa hè, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 4, tân binh Hugo Ekitike mở tỉ số bằng pha xử lý gọn gàng loại bỏ Adam Wharton rồi sút chéo góc hạ gục thủ môn Dean Henderson.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 2.

Hugo Ekitike mở tỉ số cho Liverpool

Tuy nhiên, Crystal Palace – đội lần đầu dự Community Shield trong lịch sử 119 năm – không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 15, Ismaila Sarr mang về quả phạt đền sau tình huống bị Van Dijk phạm lỗi, và Jean-Philippe Mateta đánh bại thủ thành Alisson Becker của Liverpool trên chấm 11 m để quân bình tỉ số 1-1.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 3.

Jean-Philippe Mateta quân bình tỉ số bằng cú sút phạt đền

Sức tấn công của Liverpool tiếp tục được thể hiện ở phút 21. Jeremie Frimpong bứt tốc bên cánh phải trước khi thực hiện cú bấm bóng bất ngờ làm tung lưới Palace, đưa "The Kop" vươn lên dẫn 2-1 trong sự ngỡ ngàng của cả thủ thành Henderson lẫn hàng thủ đối phương.

Những phút sau đó, thế trận đôi công diễn ra sòng phẳng, thậm chí Palace có cơ hội gỡ hòa ngay ở cuối hiệp 1 nhưng Ismaila Sarr đệm hụt trong pha bóng cận thành.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 4.

Jeremie Frimpong đưa Liverpool vượt lên bằng bàn thắng có phần may mắn

Sang hiệp 2, HLV Oliver Glasner chỉ đạo cho các học trò đẩy cao đội hình tấn công. Bước ngoặt đến ở phút 77 trong một pha phản công, Adam Wharton chọc khe tinh tế để Ismaila Sarr thoát xuống bên trái. Tiền đạo người Senegal sút bóng dội mép trong cột dọc đi vào lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 5.

Ismaila Sarr gỡ hòa 2-2 cho Crystal Palace

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỉ số hòa, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để tranh cúp. Đây là kịch bản không hiếm thấy tại Community Shield – nơi 7/9 mùa gần nhất, kết quả sau cùng phải được phân định bằng những cú sút từ chấm 11 mét.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 6.

Thủ môn Henderson sắm vai người hùng khi đẩy được hai cú sút luân lưu

Trong loạt đấu cân não, Liverpool không thể hiện được quyết tâm bởi chỉ có Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai thực hiện thành công trong khi Mohamed Salah, Alexis Mac Allister và Harvey Eliott đều sút hỏng. Thủ thành Dean Henderson của Palace xuất sắc cản phá hai cú đá luân lưu của Mac Allister và Harvey Eliott, góp công quan trọng để Crystal Palace lần đầu đăng quang tại trận Community Shield.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 7.

Gục ngã trên chấm luân lưu, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace - Ảnh 8.

Crystal Palace lần đầu đăng quang Siêu cúp Anh

Chiến thắng của Palace không chỉ là cú hích tinh thần rất có giá trị đối với một đội lần đầu dự Community Shield mà còn là lời khẳng định họ không chỉ may mắn đoạt FA Cup mùa trước (thắng Man City ở chung kết). 

Tinh thần quật cường, sự chính xác ở loạt luân lưu và bản lĩnh dưới sức ép lớn đã đem về vinh quang ý nghĩa cho đoàn quân của HLV Oliver Glasner, nhà cầm quân người Áo đầu tiên giành Siêu cúp Anh.

siêu cúp Anh Crystal Palace 2-2 (3-2) Liverpool Hugo Ekitike Jeremie Frimpong Jean-Philippe Mateta Ismaila Sarr Dean henderson HLV Oliver Glasner
