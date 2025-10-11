Panther Lake – Kiến trúc AI PC thế hệ mới trên tiến trình 18A đầu tiên của Mỹ

Kiến trúc vi xử lý thế hệ mới được hé lộ là Intel Core Ultra series 3 (tên mã Panther Lake), mở đầu cho kỷ nguyên AI PC được sản xuất trên tiến trình 18A – tiến trình bán dẫn tiên tiến nhất do Intel tự phát triển và sản xuất tại Mỹ. Đây là dòng chip đầu tiên của Intel được xây dựng trên nền tảng 18A, kết hợp sức mạnh tính toán, khả năng xử lý đồ họa và tăng tốc AI vượt trội, hướng đến các thiết bị AI PC, laptop, máy trạm và hệ thống điện toán vùng biên.

Panther Lake sẽ chính thức được sản xuất hàng loạt tại nhà máy Fab 52 ở Arizona vào cuối năm nay – một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất của Intel tại Mỹ.

Panther Lake được định vị trở thành nền tảng PC ứng dụng rộng rãi nhất trong ngành

Theo Intel, Panther Lake là SoC AI PC thế hệ mới, được thiết kế theo cấu trúc đa chiplet linh hoạt, giúp các đối tác dễ dàng tạo ra các sản phẩm phù hợp cho nhiều phân khúc khác nhau. Với hiệu năng CPU nhanh hơn tới 50% và đồ họa Intel Arc mạnh hơn 50% so với thế hệ trước, Panther Lake còn nổi bật với thiết kế XPU cân bằng, mang đến khả năng tăng tốc AI đạt 180 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây) – mức hiệu năng vượt trội trong phân khúc laptop AI.

Ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, cho biết: “Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên điện toán mới, nơi AI hiện diện ở mọi nền tảng. Panther Lake không chỉ là một bộ vi xử lý, mà là trái tim của thế hệ AI PC sắp tới, được sinh ra từ công nghệ tiên tiến và năng lực sản xuất mạnh mẽ tại Mỹ.”

Bên cạnh dòng chip dành cho người dùng cuối, Intel cũng hé lộ Clearwater Forest – vi xử lý máy chủ Xeon 6+ đầu tiên trên tiến trình 18A, dự kiến ra mắt năm 2026. Sản phẩm mang đến hiệu quả điện năng cao nhất trong lịch sử Intel, hỗ trợ tới 288 nhân E-core và tăng 17% hiệu suất mỗi chu kỳ so với thế hệ trước. Cả hai dòng sản phẩm này đều thể hiện định hướng “AI hóa” của Intel trên mọi tầng lớp điện toán – từ thiết bị cá nhân đến trung tâm dữ liệu.

Tiến trình Intel 18A được xem là “xương sống” cho các thế hệ sản phẩm AI PC và máy chủ tương lai. Với công nghệ transistor RibbonFET hoàn toàn mới và hệ thống cấp điện mặt sau PowerVia, tiến trình này giúp tăng mật độ chip 30%, cải thiện hiệu năng trên mỗi watt 15%, đồng thời tương thích với công nghệ đóng gói chip 3D Foveros để tích hợp linh hoạt các chiplet AI, CPU và GPU.

Ngoài trang bị trên máy tính cá nhân, Panther Lake cũng sẽ được ứng dụng vào thiết bị vùng biên (edge), bao gồm công nghệ robot. Bộ phần mềm Intel Robotics AI mới và bo mạch tham chiếu giúp doanh nghiệp sở hữu năng lực AI chuyên sâu có thể nhanh chóng đổi mới và phát triển robot với chi phí hợp lý qua việc sử dụng Panther Lake cho cả công tác điều khiển và AI/nhận thức.

Panther Lake sẽ bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm nay với mã sản phẩm (SKU) đầu tiên dự kiến được giao tới khách hàng trước cuối năm và có mặt rộng rãi trên thị trường từ đầu tháng 1-2026.