Patrik Lê Giang hoàn tất nhập tịch, chờ lên tuyển đấu Malaysia

Sau 4 mùa bóng tại V-League, thủ thành Việt kiều Slovakia, Patrik Lê Giang đã thành công nhập tịch Việt Nam. Theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28-1-2026, do Chủ tịch nước ký, về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8-9-1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TP HCM.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất này được Bộ VH-TT-DL đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Patrik Lê Giang hoàn tất nhập tịch

Trong đó, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025.

Patrik Lê Giang là thủ môn trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP HCM và hiện là trụ cột của CLB Công an TP HCM, được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Giờ đây, với việc thành công nhập tịch, Patrik Lê Giang đã đủ điều kiện hội quân cùng tuyển Việt Nam khi luôn thể hiện phong độ chói sáng ở cấp CLB. Cơ hội lên tuyển gần nhất của Lê Giang sẽ lần tái đấu của tuyển Việt Nam, khi tiếp Malaysia trên sân nhà ở vòng loại châu Á, cuối tháng 3.