7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia tạm thoát án phạt nhờ CAS, chờ tái đấu Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia tạm thoát án phạt nhờ CAS, chờ tái đấu Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - CAS chấp nhận đơn xin tạm hoãn thi hành án của LĐBĐ Malaysia cho 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò 12 tháng, giúp họ trở lại các hoạt động bóng đá.

Trong tối 26-1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Theo đó, án phạt treo giò 12 tháng do FIFA áp đặt được tạm thời đình chỉ, cho phép các cầu thủ này tiếp tục thi đấu và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia tạm thoát án phạt - Ảnh 1.

Điều này cũng có nghĩa, các chân sút này có thể góp mặt ở trận tái đấu với Việt Nam tại Nam Định vào tháng 3.

Trước đó, ngày 8-1, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS và đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của các cầu thủ trong thời gian chờ xét xử.

Xa hơn nữa, FIFA từng ra án phạt vào tháng 9-2025, cáo buộc FAM sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch này, kèm mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, và 12 tháng treo giò cùng tiền phạt với mỗi cầu thủ.

Tin liên quan

Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

(NLĐO) - Ban chấp hành FAM thống nhất từ chức, một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

Bê bối nhập tịch chưa lắng, FAM hướng tới World Cup khi tái cấu trúc đào tạo trẻ

(NLĐO) - FAM bổ nhiệm Tân Giám đốc kỹ thuật chương trình phát triển bóng đá quốc gia, đồng bộ trong đào tạo từ U13 đến U17 và tự tin đặt mục tiêu dự World Cup.

Sau FAM, ban quản lý đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị điều tra

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng khi cảnh sát điều tra cáo buộc làm giả hồ sơ. Khám phá những gì đang diễn ra và ảnh hưởng đến bóng đá quốc gia.

FIFA CAS nhập tịch FAM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo