PC Đà Nẵng sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ xuyên suốt DIFF 2026

Hướng đến phục vụ thành công Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai phương án cấp điện với yêu cầu cao nhất về độ tin cậy, an toàn và liên tục cho toàn bộ các hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội.

Theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/01/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30/5/2026 đến ngày 11/7/2026 với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối" (Da Nang – United Horizons). Lễ hội gồm 6 đêm trình diễn pháo hoa với sự tham gia của nhiều đội quốc tế và dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước.

Để phục vụ sự kiện quan trọng này, Công ty Điện lực Đà Nẵng dự kiến công suất cực đại của hệ thống điện thành phố trong các ngày diễn ra lễ hội đạt khoảng 1.195 MW, tăng khoảng 10% so với DIFF 2025; sản lượng điện ngày cực đại ước đạt 24,3 triệu kWh, tăng khoảng 7% so với năm trước. Hệ thống điện được vận hành trên cơ sở các trạm biến áp 220kV, 110kV nhận điện từ hệ thống điện quốc gia theo kết dây cơ bản, kết hợp huy động tối đa các nguồn điện mặt trời mái nhà với tổng công suất đặt 245,84 MWp và các nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 55,09 MW theo lệnh điều độ của cấp trên.

Tại khu vực bãi bắn pháo hoa phía bờ Tây sông Hàn, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai phương án cấp điện nhiều lớp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống điều hành và các phụ tải phục vụ tổ chức sự kiện. Nguồn trung áp chính được cấp từ xuất tuyến 478CLA, đồng thời thiết lập các phương án chuyển tải liên kết với các đường dây 475CLA và 475TPH để sẵn sàng khôi phục cấp điện khi xảy ra sự cố. Ở cấp điện hạ áp, đơn vị đã lắp đặt mới hệ thống cáp ABC 4x95, các tủ điện và tủ đo đếm để cấp điện cho khu vực nhà điều hành, căn tin, lều an ninh và các hạng mục phụ trợ.

Đặc biệt, Công ty bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 110kVA vận hành ở chế độ sẵn sàng nhằm cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong suốt thời gian trình diễn pháo hoa. Riêng hệ thống điều khiển bắn pháo hoa được Ban tổ chức trang bị nguồn máy phát và UPS chuyên dụng để đảm bảo độ tin cậy cao nhất.

Khu vực sân khấu và khán đài xem Lễ hội pháo hoa

Tại khu vực sân khấu và khán đài phía bờ Đông sông Hàn, nguồn điện trung áp chính được cấp từ xuất tuyến 475ADO và có các phương án liên kết với các đường dây 474ADO và 476T2.NHS nhằm đảm bảo khả năng chuyển tải linh hoạt khi xảy ra sự cố. Nguồn điện hạ áp được cấp từ TBA Kios Pháo hoa 630kVA kết hợp các tuyến cáp và tủ điện mới phục vụ hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhạc nước và các khán đài.

Để nâng cao độ tin cậy cấp điện, Công ty phối hợp với Sun Group bố trí 01 máy phát điện diesel công suất 500kVA vận hành ở chế độ dự phòng nóng cho toàn bộ phụ tải sân khấu. Đồng thời bố trí thêm 02 máy phát điện công suất 300kVA/máy, trong đó 01 máy vận hành chính và 01 máy dự phòng nóng thông qua hệ thống ATS tự động, phục vụ riêng cho khu vực kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng sân khấu. Các phương án sa thải phụ tải không cần thiết cũng đã được xây dựng nhằm đảm bảo duy trì cấp điện cho các hạng mục trọng yếu trong mọi tình huống.

Song song với công tác chuẩn bị nguồn điện, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, siết kẹp lèo, vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc, kiểm tra hệ thống nối đất, cắt tỉa cây xanh trong hành lang tuyến đối với các xuất tuyến trọng điểm như 474CLA, 475CLA, 477CLA, 478CLA, 475ADO, 476T2.NHS… Công tác kiểm tra hệ thống SCADA, DAS, nguồn DC, acquy bảo vệ rơle và các thiết bị đóng cắt cũng được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo vận hành ổn định trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Điện lực Sơn Trà kéo cáp cấp điện khu vực khán đài pháo hoa dọc đường Trần Hưng Đạo

Đáng chú ý, các Điện lực Hải Châu và Sơn Trà đã phối hợp cùng các phòng chức năng tổ chức diễn tập xử lý sự cố, cập nhật phương thức kết dây, rà soát toàn bộ phương án cấp điện trong các ngày 28 và 29/5/2026 để kịp thời hoàn thiện và điều chỉnh các kịch bản vận hành thực tế.

Trong các đêm diễn ra lễ hội, Công ty Điện lực Đà Nẵng bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại các trạm biến áp 110kV, các vị trí thiết bị trọng điểm, tủ điện, máy phát điện và khu vực đông người. Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng tăng cường nhân viên trực tại các trạm 110kV Liên Trì, Cảng Tiên Sa, Chi Lăng và An Đồn trong khung giờ từ 18h30 đến 22h30 hằng đêm bắn pháo hoa. Các đội thao tác lưu động, xử lý sự cố, sửa chữa nóng lưới điện cùng phương tiện chuyên dụng luôn trong trạng thái sẵn sàng để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cùng tinh thần chủ động cao, Công ty Điện lực Đà Nẵng quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần vào thành công chung của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2026, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại và thân thiện đến với bạn bè quốc tế.



