PCCC phải được quan tâm đúng mức

Nhiều chung cư mini đã ra đời, mỗi chung cư có hàng trăm người thuê trọ. Chưa kể, không ít chủ nhà có 2 - 3 tầng lầu tìm cách cải tạo lại các phòng ngủ, ngăn giữa các phòng bằng ván ép để cho người có nhu cầu thuê trọ, còn tầng trệt vừa là nơi sinh sống của gia đình vừa làm chỗ buôn bán, kinh doanh. Điều đáng quan tâm là hầu hết các nơi trọ này thiếu ánh sáng, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), không có lối thoát hiểm, nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào...



Để ngăn chặn và phòng ngừa các vụ cháy đau lòng như thời gian qua, công tác PCCC cần phải được quán triệt và quan tâm đúng mức. Phải thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời xử lý cũng như ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Kiên quyết không cấp phép xây dựng các tòa nhà cao tầng dạng chung cư mini tại trung tâm thành phố, khu dân cư đông đúc khi chưa hội đủ các điều kiện cũng như không gian không bảo đảm an toàn PCCC.

Đặc biệt, cần kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về PCCC của cá nhân, chủ nhà trọ; truy cứu trách nhiệm đối với chính quyền địa phương và cá nhân liên quan vì thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm tra hoặc có biểu hiện "bảo kê", "chống lưng" cho các hành vi vi phạm về xây dựng, PCCC...

Ngoài ra, cần có chủ trương cũng như chính sách hỗ trợ, cho vay vốn hoặc miễn giảm lãi suất cho vay đối với các chủ nhà trọ để họ có điều kiện đầu tư, xây dựng, nâng cấp khu nhà trọ khang trang, sạch sẽ và an toàn.

Đối với người thuê trọ, đừng vì chút thuận tiện cho việc đi lại, đừng vì giá cả rẻ hơn mà chấp nhận thuê nơi không bảo đảm an toàn. Trước khi thuê, cần tìm hiểu, quan sát kỹ phòng trọ, khu nhà trọ xem có bảo đảm an toàn PCCC, có an ninh trật tự hay không. Vì sức khỏe, tính mạng và tài sản, cần dứt khoát "nói không" với những nơi không bảo đảm an toàn.