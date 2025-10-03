PGS-TS Bùi Quang Hùng phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TP HCM

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) cho biết đơn vị này đã thực hiện chuyển giao lãnh đạo kế cận, tiếp nhận trọng trách từ Giám đốc đơn vị, GS-TS Sử Đình Thành.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương đồng ý cho UEH thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 2 phó giám đốc. Trên cơ sở đó, Hội đồng Đại học của UEH đã triển khai thực hiện các bước theo quy trình và ban hành nghị quyết bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc là PGS-TS Bùi Quang Hùng và TS Đinh Công Khải; đồng thời giao quyền phụ trách điều hành cho PGS-TS Bùi Quang Hùng.

PGS-TS Bùi Quang Hùng (thứ 2 bên trái qua)

Như vậy, bộ máy lãnh đạo hiện nay của UEH bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Đại học GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc phụ trách PGS-TS Bùi Quang Hùng và Phó Giám đốc TS Đinh Công Khải.

Nghị quyết 71 ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị có nội dung không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế), bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Ngày 12-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi công văn cho Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh/thành phố và các trường trực thuộc để hướng dẫn việc thực hiện nội dung liên quan tới hội đồng trường trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, thời gian tới, tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo trường ĐH công lập.