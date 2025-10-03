HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

PGS-TS Bùi Quang Hùng phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TP HCM

Huy Lân

(NLĐO) - Đại học Kinh tế TP HCM thực hiện chuyển giao lãnh đạo kế cận, tiếp nối thực hiện chiến lược giai đoạn 2025-2030

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) cho biết đơn vị này đã thực hiện chuyển giao lãnh đạo kế cận, tiếp nhận trọng trách từ Giám đốc đơn vị, GS-TS Sử Đình Thành.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương đồng ý cho UEH thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 2 phó giám đốc. Trên cơ sở đó, Hội đồng Đại học của UEH đã triển khai thực hiện các bước theo quy trình và ban hành nghị quyết bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc là PGS-TS Bùi Quang Hùng và TS Đinh Công Khải; đồng thời giao quyền phụ trách điều hành cho PGS-TS Bùi Quang Hùng.

PGS- TS Bùi Quang Hùng phụ trách điều hành ĐH Kinh tế TP HCM - Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Quang Hùng (thứ 2 bên trái qua)

Như vậy, bộ máy lãnh đạo hiện nay của UEH bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Đại học GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc phụ trách PGS-TS Bùi Quang Hùng và Phó Giám đốc TS Đinh Công Khải.

Nghị quyết 71 ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị có nội dung không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế), bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Ngày 12-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi công văn cho Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh/thành phố và các trường trực thuộc để hướng dẫn việc thực hiện nội dung liên quan tới hội đồng trường trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, thời gian tới, tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo trường ĐH công lập.

Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM tạo hệ thống thanh toán bằng AI "siêu tốc"

Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM tạo hệ thống thanh toán bằng AI "siêu tốc"

(NLĐO) - Trong vòng 3-5 giây, màn hình hiển thị sẽ liệt kê đầy đủ danh sách các món ăn đã chọn, kèm theo số lượng, đơn giá và tổng số tiền cần thanh toán.

Lần đầu lọt vào tốp bảng xếp hạng châu Á, ĐH Kinh tế TP HCM "soán ngôi" cao nhất của Việt Nam

(NLĐO) - Đây cũng là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một ĐH Việt Nam đạt thứ hạng cao.

Mãn nhãn với buổi biểu diễn nghệ thuật đa giác quan ở ĐH Kinh tế TP HCM

(NLĐO)- Buổi biểu diễn nghệ thuật Tangible Performance đã thu hút chuyên gia công nghệ - nghệ thuật, nghệ sĩ, nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tham dự

