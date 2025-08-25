HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch Hội công tác xã hội

N.Dung

(NLĐO) - Ngành y tế lần đầu tiên thành lập Hội công tác xã hội, PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 25-8, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội công tác xã hội ngành y tế Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, các cơ quan, bệnh viện, cơ sở đào tạo và khoảng 300 đại biểu.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch Công tác xã hội ngành y tế - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng được bầu làm Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam

Hội công tác xã hội ngành y tế là tổ chức xã hội – nghề nghiệp phi lợi nhuận, tập hợp nhân viên, giảng viên, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội y tế. Mục tiêu của Hội là đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Hội sẽ tập trung tham gia xây dựng, phản biện, giám sát chính sách; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; xây dựng hướng dẫn, quy trình thực hành công tác xã hội tại cơ sở y tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xã hội ngành y tế.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị hội nhanh chóng triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật tới hội viên; tiếp nhận và phản ánh ý kiến từ cơ sở.

Bộ Y tế khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả, trở thành "mái nhà chung" của đội ngũ làm công tác xã hội trong ngành y tế.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch Công tác xã hội ngành y tế - Ảnh 1.

Ra mắt Hội công tác xã hội ngành y tế Việt Nam

Theo quy định, nhân viên công tác xã hội có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn theo phân công; tham gia sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng; đánh giá tình trạng tâm sinh lý, sức khỏe, nhu cầu của đối tượng.

Họ cũng có trách nhiệm đề xuất, triển khai kế hoạch trợ giúp; cung cấp dịch vụ xã hội như tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, hòa giải, tuyên truyền trong phạm vi được giao.

Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội trực tiếp theo dõi, rà soát hoạt động can thiệp, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, tham gia thu thập, phân tích dữ liệu để dự báo tiến triển. Đây là lực lượng đóng vai trò cầu nối, giúp đối tượng nhận được sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời.

