PGS-TS Trần Hoàng Ngân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM), nhấn mạnh chúng ta rất vui mừng khi nhiệm kỳ 2021-2025 sắp kết thúc và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra ở thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội sẽ diễn ra tại thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Văn Duẩn

Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đặc biệt là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng từ 8 tỉ USD năm 1986 đến nay đã lên trên 510 tỉ USD; GDP bình quân đầu người từ 100 USD đã lên trên 5.000 USD. Chúng ta đã tạo được môi trường kinh doanh và kinh tế vĩ mô ổn định, hệ thống hạ tầng đã bước đầu được cải thiện, đặc biệt là hệ thống thể chế kinh tế thị trường đã được Quốc hội thông qua với nhiều bộ luật rất quan trọng.

Trong sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, chúng ta thấy rằng TP HCM vai trò là một siêu đô thị với quy mô dân số trên 14 triệu dân và quy mô kinh tế chiếm đến 1/4 GDP của cả nước; tổng thu ngân sách trên 1/3 tổng thu ngân sách của cả nước, đã có những đóng góp nhất định, quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần cho kinh tế tăng trưởng bền vững và ổn định được kinh tế vĩ mô.

Chúng ta thấy rằng trong nhiệm kỳ vừa qua TP HCM là địa phương bị tổn thương nhiều nhất do đại dịch COVID-19. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; dưới sự lãnh đạo của Trung ương, ủng hộ của các bộ, ngành và đặc biệt là nhân dân cả nước, TP HCM đã vượt qua đại dịch và tiếp tục tăng trưởng trong nhiệm kỳ này.

Điều quan trọng hơn, TP HCM là nơi có "đặc sản" sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm. Nên thành phố luôn có những đóng góp về thể chế, những thí điểm thể chế rất quan trọng; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những đóng góp quan trọng nhất là TP HCM đã tổng kết được Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020, để Bộ Chính trị có Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, tổng kết Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, góp phần cho TP HCM vượt qua được nhiều thách thức, cam go và tiếp tục tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: "TP HCM là nơi có "đặc sản" sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm". Ảnh: Văn Duẩn

Với những thành tựu quan trọng đó, tôi hy vọng rằng trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Quốc hội sẽ ủng hộ TP HCM có một Nghị quyết 98 bổ sung để góp phần cho TP HCM có thể chế tương thích với quy mô kinh tế, quy mô dân số, quy mô về quản trị, quản lý nhà nước với địa bàn, địa giới hành chính rất rộng lớn: 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo với hơn 6.773 km². Tôi cho rằng thành phố rất cần một thể chế tương thích với siêu đô thị này.

Về phân cấp, phân quyền, như chúng ta thấy, trong bối cảnh thế giới vừa qua đã xuất hiện những cụm từ như "bất định", "bất thường", "bất ổn". Vì lẽ đó, thực hiện chủ trương của Đảng trong việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" sẽ góp phần xử lý tình huống, xử lý thực tế nhanh nhạy hơn.

Đặc biệt, đối với một siêu đô thị lớn như TP HCM với quy mô kinh tế trên 123 tỉ USD, lớn hơn rất nhiều quốc gia khác (vì trên thế giới có khoảng 100 quốc gia có GDP dưới 100 tỉ USD). Với địa bàn lớn như vậy, TP rất cần thể chế tương thích theo hướng đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương, trong đó có siêu đô thị TP HCM, để có điều kiện giải quyết một cách linh hoạt, nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Đó cũng là thực hiện việc chống lãng phí và tiết kiệm - đặc biệt là tiết kiệm về thời gian trong xử lý công việc.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Đảng ta đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những đột phá quan trọng, đột phá chiến lược đối với sự phát triển kinh tế, phát triển đất nước một cách bền vững. Cho nên, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều bộ luật và nghị quyết liên quan đến thể chế hóa đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, việc chúng ta cụ thể hóa các luật, các nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn chưa được cụ thể hóa bằng những nghị định, chỉ thị một cách cụ thể. Đặc biệt, đối với TP HCM, chúng ta nên để cho TP được quyết định và đưa vào trong khuôn khổ pháp lý của Nghị quyết 98 mở rộng, thì việc vận dụng các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước sẽ được nhanh nhạy hơn và phù hợp với thực tiễn hơn.



