Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày

Theo TTXVN

(NLĐO) - Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19 đến 25-1-2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hướng dẫn 31).

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1 - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Theo nội dung Hướng dẫn 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1-2026 đến ngày 25-1-2026.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Về Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vừa kế thừa, vừa đổi mới phù hợp với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và thực tiễn; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Quy chế làm việc của Đại hội XIV gồm 6 chương, 16 điều; kế thừa nội dung quy định tại 16 điều trong Quy chế làm việc của Đại hội XIII. Đồng thời được bổ sung, sửa đổi, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12.

Kết cấu, nội dung các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có nhiều đổi mới, đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về công tác nhân sự Đại hội, theo Hướng dẫn 31, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu). Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV và các quy định liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với phương án phân công, bố trí, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nhiệm kỳ tới.

Hướng dẫn 31 cũng nêu rõ: Tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị về các nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tập trung vào bốn nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao, đặc biệt là việc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các ban, bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và trên nền tảng số, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...); thông qua bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng…

Tin liên quan

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết.

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO)- Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2025.

Quy định về giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(NLĐO) - Bộ Chính trị có trách nhiệm chuẩn bị giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

giới thiệu nhân sự nhân sự Hội nghị Trung ương quy hoạch cán bộ đại hội đảng nhân sự Đại hội văn kiện quy hoạch nhân sự Đại hội XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo