Phá 2 chuyên án lớn, bộ đội biên phòng, công an Hà Tĩnh liên tiếp lập công

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án ma túy lớn.

Theo đó, trong thời gian qua, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách Bộ Tư lệnh Biên phòng trong đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tang vật vụ án

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công 6 chuyên án, vụ án (3 chuyên án về ma túy, 1 vụ án buôn lậu và 2 vụ án về vật liệu nổ).

Nổi bật có thể nhắc tới chuyên án HT725, vào hồi 22 giờ ngày 17-7, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc; Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải Quan khu vực XI phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam (sinh năm 1996), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nam và tang vật vụ án

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 38 kg ma túy đá, 3 kg ketamin, 9.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (1 viên đã lên nòng) và nhiều biển số ô tô giả.

Đối tượng Nam bị bắt giữ

Tiếp đó là chuyên án HT825, ngày 10-8, tại Km67 tuyến Quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy và tang vật là cần sa

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên ô tô 7 chỗ do Duy điều khiển 115kg cần sa khô.

Mở rộng điều tra vụ án, khám xét nơi ở trọ của Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125 kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tang vật vụ án được thu giữ tại nơi ở trọ của Duy

Đây là 2 chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, địa bàn hoạt động xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam; các đối tượng vận chuyển rất tinh vi, thay đổi vị trí liên tục nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng.