Công an TP HCM khen thưởng 4 tập thể, 2 cá nhân tham gia khám phá 2 vụ án

Ngày 15-4, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM - đã đến Công an quận 1 biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân do có thành tích xuất sắc trong việc khám phá 2 vụ án được dư luận quan tâm.

Theo đó, Công an TP HCM đã khen thưởng 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu kịp thời 2 cháu bé bị bắt cóc và thành tích bắt các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 184 bánh heroin.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát hiểu

Bốn tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Cầu Ông Lãnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Hình sự - Công an Quận 1.

Hai cá nhân được khen thưởng gồm: Trung tá Lê Phương Đông - Cán bộ Công an phường cầu Ông Lãnh và Thượng úy Trần Quang Châu Long - Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 1.

Tại buổi trao khen thưởng, Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao những thành tích mà Công an quận 1 và Phòng PC02 đã đạt được.

"Quận 1 là khu vực trung tâm thành phố, khi vụ việc 2 cháu bé mất tích xảy ra đã gây sự chú ý của dư luận xã hội. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các đơn vị và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã kịp thời giải cứu thành công 2 cháu bé trong thời gian sớm nhất, cho thấy tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị" - Thiếu tướng Mai Hoàng nhìn nhận.

Đánh giá về việc khám phá vụ án, thu giữ 184 bán heroin, Thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh địa bàn thành phố nói chung và quận 1 nói riêng, đặc biệt ở phố đi bộ Bùi Viện, tình hình ma túy diễn biến rất phức tạp.



Trước đó, ngày 8-4, Công an TP HCM cho biết đã giải cứu thành công cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L. H.T.L (3 tuổi), mất tích tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào tối 3-4. Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vy (SN 2003, quê Tiền Giang) khi đang giữ 2 bé tại Chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé.

Ở vụ án thứ hai, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin, tạm giữ 3 người liên quan. Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ TP HCM đi Đài Loan (Trung Quốc) do người nước ngoài móc nối với người ở Việt Nam thực hiện. Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 1 và các cơ quan chức năng khám xét một căn hộ ở quận 1, phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú, thu giữ 184 bánh ma túy và tang vật liên quan.