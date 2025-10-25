Phá chuyên án QT925: Thu giữ 160 kg thuốc nổ TNT ở biên giới Quảng Trị

Chiều 25-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng thuộc đơn vị vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án QT925, ngăn chặn kịp thời các đối tượng vận chuyển trái phép khối lượng chất rắn là vật liệu nổ qua biên giới.

Chan Thi và Thao Thi bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển 4 bao tải chứa chất rắn. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 24-10, Đội Đặc nhiệm PCMT-TP thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đoàn Đặc nhiệm PCMT-TP miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun (xã Hướng Phùng).

Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Chan Thi (SN 2000) và Thao Thi (SN 2003, cùng ngụ tại bản KaHan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) điều khiển 2 xe máy chở 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện cách hiện trường khoảng 200 m có thêm 2 xe máy với 2 bao tải chứa 80kg chất rắn.

Tổng số tang vật thu giữ tại hiện trường là 160 kg thuốc nổ TNT. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.