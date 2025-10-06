HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phá đường dây buôn lậu qua biên giới tinh vi, quy mô lớn gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm ti đồng

Ngày 6-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây buôn lậu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container

Trước đó, ngày 29-9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ-mi rơ-moóc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công. Trong đó, 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu. Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử…

Ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây buôn lậu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993); Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996), thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2. 

Những doanh nghiệp trong số này là Công ty Thiên Kiến (địa chỉ trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, TP Hải Phòng) do các đối tượng người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, TP Hải Phòng) do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.

Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng....

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Triệt phá đường dây buôn lậu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 gây thiệt hại lớn - Ảnh 3.

Hàng hóa trên các xe container

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan.

Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động đối với các doanh nghiệp FDI để kịp thời bịt kín những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn lậu, trốn thuế, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Lật tẩy đường dây buôn lậu gần 30 tỉ đồng

Lật tẩy đường dây buôn lậu gần 30 tỉ đồng

Cấu kết với hải quan, đường dây này đã buôn lậu trót lọt gần 30 tỉ đồng sợi polyester bằng cách cho thông quan các container "luồng đỏ" mà không cần kiểm tra

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ 14 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

(NLĐO)- HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra, bổ sung do theo tài liệu điều tra và lời khai tại phiên toà còn thiếu sót về vai trò của một số bị cáo

Vụ buôn lậu trị giá 1.814 tỉ đồng: Nhiều cựu cán bộ hải quan nhận tội

Ngày 6-8, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành

