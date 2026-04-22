Ngày 22-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an, sau thời gian xác lập chuyên án và tổ chức điều tra, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Các bị can trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage Facebook như: "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Mạnh Cường", "Ninh Công Tử", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"… để tổ chức livestream, dụ dỗ người xem tham gia các hình thức cá cược được quảng cáo là "chắc thắng".

Các đối tượng đưa ra lời mời gọi "kéo vốn", "đặt cược hộ" tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, cam kết thắng 100%, lợi nhuận cao. Người tham gia được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp. Sau đó, các đối tượng dàn dựng các phiên thắng cược giả ngay trên livestream để tạo niềm tin, tiếp tục lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền, rồi nhanh chóng cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 2-2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Hình thức các đối tượng livestream để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm các đối tượng trú tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội. Đồng thời, khởi tố bị can Hà Thị Hồng (trú tại Sơn La) về tội "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.