Phá nhanh vụ giật 352 tờ vé số ở xã Bình Lợi, TPHCM

Công an xã Bình Lợi (TPHCM) vừa cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng T.T.Đ (SN 1980, quê tỉnh Tây Ninh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng cướp giật tài sản tại cơ quan công an xã Bình Lợi





Theo điều tra ban đầu, 14 giờ 30 ngày 30-4, T.T.Đ điều khiển xe máy hiệu Honda Vision màu trắng, biển số 63AN-241.38, di chuyển từ hướng xã Mỹ Hạnh (Long An cũ) về khu vực cầu Đôi với mục đích tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Khi lưu thông trên đường Kênh A, hướng về đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi, đối tượng phát hiện chị N.T.B.B đang đạp xe bán vé số dạo nên bám theo.

Khi đến trước số nhà 519 Lê Đình Chi (ấp 14, xã Bình Lợi), Đ. gọi chị B. dừng lại để hỏi mua vé số. Để tạo sự mất cảnh giác, đối tượng đưa trước 3 tờ vé số nhờ dò giúp.

Lúc chị B. lấy xấp vé số gồm 452 tờ từ trong túi xách ra cho lựa chọn, Đ. bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Tân Vĩnh Lộc.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng kiểm tra và xác định đã chiếm đoạt 352 tờ vé số. Sau đó, Đ. di chuyển qua nhiều tuyến đường để bán số vé số cướp được, thu lợi bất chính 2,75 triệu đồng.

Công an xã Bình Lợi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phục dựng hiện trường vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 30-4-2026

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Bình Lợi đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét.

Đến khoảng 22 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng tại một nhà trọ không số thuộc ấp Nhơn Hòa 1, xã Mỹ Hạnh và tiến hành bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 77 tờ vé số chưa kịp tiêu thụ, hơn 1 triệu đồng tiền mặt cùng phương tiện gây án. Bước đầu, T.T.Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của T.T.Đ có dấu hiệu phạm vào tội "Cướp giật tài sản" theo khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự. Đây là tội phạm rất nghiêm trọng nên hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.