Pháp luật

Công an TPHCM bắt giam 2 người đánh nhau vì tiếng còi xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Vì tiếng còi xe trên đường, hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau ở giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch.

Ngày 30-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (39 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (32 tuổi, ngụ xã Hưng Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM bắt giam 2 người đánh nhau vì tiếng còi xe gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 22-3, Gia say xỉn được chị L.T.D.M chở bằng xe máy chạy qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ đường Võ Văn Kiệt qua Mai Chí Thọ. Thời điểm này, Lễ chạy xe máy phía sau, liên tục bấm còi để xin vượt.

Thấy Lễ liên tục bóp còi, Gia quay lại chửi, Lễ cũng đáp lại rồi tăng ga bỏ đi.

Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng xe chờ đèn đỏ, chị M. cũng chở Gia đến.

Cả hai sau đó chửi bới rồi xảy ra xô xát, va vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ việc cũng được người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Công an TPHCM bắt giam 2 người đánh nhau vì tiếng còi xe gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia đánh nhau giữa đường.

Tên cướp ở TPHCM thấy hối hận sau khi ra tay với cô gái lúc rạng sáng

(NLĐO) - Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc đã cướp giật điện thoại của cô gái 28 tuổi ở đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp.

Khởi tố 3 người đàn ông mua bán heo dịch

(NLĐO)- Dù biết số heo bị dịch tả Châu Phi, thế nhưng 3 người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn mua, bán để giết mổ bán ra thị trường.

Một giám đốc công ty bị khởi tố

(NLĐO)- Lập khống hóa đơn 11 tỉ đồng trốn thuế trên 800 triệu đồng, một giám đốc và nữ kế toán một công ty ở Ninh Bình bị khởi tố

gây rối trật tự công cộng
